Delta Air Lines mantiene esperanza en recuperación de la industria, pese a registrar pérdidas mayores a lo esperado en primer trimestre

Industria

La compañía dijo que apuesta a que la demanda de viajes se disparará en los próximos meses como consecuencia de las crecientes tasas de vacunación en EEUU.

Delta Air Lines se mantiene fiel a sus optimistas proyecciones financieras, aun cuando este jueves registró una pérdida mayor a la esperada en los primeros tres meses del año.

La aerolínea aún espera dejar de quemar efectivo este trimestre y volver a la rentabilidad en el tercer trimestre "si se mantienen las tendencias de recuperación", dijo el director ejecutivo Ed Bastian cuando Delta informó los resultados del primer trimestre. El comienzo de un repunte fue suficiente para que la aerolínea pudiera generar un flujo de caja positivo en marzo, una señal de mejora después de un comienzo de año desafiante.

Así, la compañía dijo que apuesta a que la demanda de viajes se disparará en los próximos meses como consecuencia de las crecientes tasas de vacunación en EEUU, que alivian las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus y hagan que más consumidores vuelvan a volar. Pero el tráfico de pasajeros permanece muy por debajo de los días previos a la pandemia de 2019 y las aerolíneas siguen siendo vulnerables a cualquier signo de debilidad en la recuperación, como la decisión de esta semana de Washington de detener el uso de la vacuna de Johnson & Johnson.

De hecho, si bien Delta mantuvo sus objetivos de flujo de caja y ganancias, su proyección para el segundo trimestre "exige ingresos menores a los esperados con menor capacidad y mayores costos unitarios distintos del combustible", dijo Helane Becker, analista de Cowen & Co. , dijo en una nota a los clientes.

Las acciones cayeron un 3,5% a US$ 46,47 a las 10:17 am en Nueva York. Los títulos habían subido un 20% este año hasta el miércoles, el peor desempeño entre las cinco aerolíneas más grandes de EEUU.

Desglose de resultados

Delta registró una pérdida ajustada de US$ 3,55 por acción en el primer trimestre; los analistas estimaban la cifra en una pérdida de US$ 3,17. Los ingresos cayeron un 65% a US$ 3.600 millones, excluyendo las ventas de una refinería propiedad de Delta.

La compañía generó un flujo de caja positivo de US$ 4 millones en marzo y mantuvo su pronóstico de equilibrio sobre una base de flujo de caja este trimestre. Delta no está solo en ver señales de recuperación, con American Airlines y United Airlines informando que sus aviones están volando con un promedio del 80% de los asientos ocupados.

"Cuando miro el primer trimestre, lo que está claro es que nuestro negocio ha dado un giro", dijo Bastian en una entrevista con CNBC. "Ese turno es activo y rebota" con el aumento de la tasa de vacunación.

Si bien los viajes de placer están liderando el repunte, incluso los viajes de negocios nacionales inactivos durante mucho tiempo se han recuperado hasta aproximadamente el 20% de los niveles anteriores, dijo Bastian.

Los grandes clientes corporativos están vinculando las tasas de vacunación con la decisión de volar de nuevo en una tendencia que probablemente comenzará este verano y se convertirá en una "mejora significativa" para el otoño, dijo. El regreso de los pasajeros de negocios internacionales llevará más tiempo.

"Los viajeros están ganando confianza y están comenzando a recuperar sus vidas", dijo Bastian en un comunicado.