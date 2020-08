El escenario financiero con el que Masisa inicia su nueva etapa tras venta de activos

Industria

Aunque las operaciones permitieron aumentar los ingresos y contener la deuda, las pérdidas siguen presionando a la compañía.

Tras desprenderse de sus activos industriales en varios países de la región y los forestales en Chile, Masisa se apronta a dejar definitivamente atrás una etapa y enfocarse en productos y servicios de valor agregado.

Los efectos de este proceso se están transmitiendo a sus resultados. Según informó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sus ingresos a junio aumentaron desde US$ 215 millones en el primer semestre del 2019 a US$ 380 millones, marcados por los US$ 231 millones que recibió por la desinversión del negocio forestal.

Excluyendo ese efecto, la compañía explicó que los ingresos por venta consolidados serían de US$ 150,9 millones, representando una variación negativa de US$ 64,2 millones con respecto a junio del año pasado. Esto, por la disminución de ingresos en México producto de la venta de dos de las tres plantas industriales en enero de 2019 (US$19,8 millones) y los efectos de la pandemia asociada al Covid-19.

Punto positivo tuvo la baja en la deuda. Esta alcanzó US$ 75,3 millones a junio, representando una disminución de US$ 332,2 millones respecto a diciembre del año pasado. "La disminución se explica principalmente por los Otros activos financieros corrientes, el cual incorpora los fondos provenientes de la venta de los activos forestales chilenos", señaló la firma en su reporte.

Sin embargo, las pérdidas estuvieron en el mismo nivel del año pasado, con US$ 35 millones. Lo anterior, influenciado principalmente por los menores volúmenes de venta asociados a los efectos de la pandemia y a la carga financiera e la compañía.

Masisa emprendió hace algunos años un largo proceso para desprenderse de activos y focalizar su negocio, potenciando su estrategia comercial y maximizar su rentabilidad a través de productos y servicios de mayor valor agregado y desarrollar canales de venta a través de nuevas tecnologías con un modelo de negocios más orientado al cliente, concentrando su capacidad industrial principalmente en Chile.

En esto, además de los canales digitales que ha ido fortaleciendo, la firma tiene una red de tiendas Placacentro en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, México y Venezuela, con 179 locales en total al cierre de 2019, clave en toda esta transformación.