Tesla se dispara en bolsa tras reportes de que su sistema de asistencia a la conducción fue aprobado en China

La rápida visita de Elon Musk a China le reportó beneficios inmediatos, ya que Tesla recibió la aprobación provisoria de las autoridades para implantar su sistema de asistencia a la conducción en el mayor mercado automovilístico del mundo.

El fabricante de automóviles estadounidense recibió la aprobación bajo ciertas condiciones, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada debido a que los detalles de todos los criterios no están claros.

Tesla logró superar dos de los obstáculos más importantes: llegar a un acuerdo de cartografía y navegación con el gigante tecnológico chino Baidu y cumplir los requisitos de seguridad de datos y privacidad.

Las acciones de Tesla llegaron a dispararse hasta 12% poco después del inicio de las transacciones en Estados Unidos, mientras que Baidu subió 2,4% en Hong Kong. Tesla no respondió a las peticiones de comentarios sobre el estado de su intento de obtener la aprobación de las autoridades reguladoras.

Cruzada por la recuperación

Los acontecimientos se produjeron después de que Elon Musk, el cofundador y CEO de Tesla, hiciera un viaje sin previo aviso a China el domingo, en busca de la aprobación para el software de asistencia al conductor que podría ayudar a detener la caída de los ingresos del fabricante de automóviles.

Aunque el conjunto de funciones de la empresa requiere una supervisión constante y no convierte a los Tesla en autónomos, la empresa cobra US$ 8 mil por ellas en EEUU, o US$ 99 al mes por una suscripción.

Musk se reunió el domingo con el primer ministro Li Qiang, que como secretario del Partido Comunista Chino en Shanghái ayudó a la empresa a establecer la que ahora es su principal planta a nivel mundial. Su avión privado partió de Beijing el lunes, según FlightRadar24.

Aunque Tesla disfrutó inicialmente de una bienvenida de alfombra roja en China, su fortuna se ha desvanecido recientemente, ya que se enfrenta a una competencia más dura de los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos liderados por BYD.

La cuota de Tesla en el mercado automovilístico chino se redujo hasta situarse en torno al 6,7% en el cuarto trimestre de 2023, frente al 10,5% del primer trimestre del año pasado, según cálculos de Bloomberg basados en datos de la Asociación de Turismos de China.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor son cada vez más comunes en China, donde muchas empresas locales, como Xpeng y Xiaomi, los utilizan para vender sus vehículos. Los fabricantes de automóviles también han tenido éxito cobrando un extra por las funciones de asistencia al conductor, algo que Tesla podría aprovechar tras haber reducido los precios a niveles que pueden haber acabado con las ganancias operativas que obtiene del mercado.