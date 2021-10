Hortifrut compra compañía española de berries y da salto en su plan de crecimiento en Europa

Industria

En una operación por unos US$ 280 millones, la compra de Atlantic Blue incorporó una nueva superficie productiva en el país ibérico, Marruecos y también en Perú, además de la toma de control de la plataforma comercial Euroberry.

Hortifrut -el segundo mayor comercializador de berries y el primero en arándanos a nivel mundial-, concretó un paso relevante en sus planes de crecimiento en los mercados europeos con la adquisición del 100% de la compañía española Atlantic Blue.

La operación por la empresa con sede en Huelva -y con la que mantenían una sociedad productiva y de comercialización desde hace 21 años- implica una inversión de casi US$ 280 millones, y permitirá a la firma que preside el empresario Víctor Moller elevar en cerca de 20% sus campos productivos.

Víctor Moller presidente de Hortifrut.

En efecto, la compra de Atlantic Blue implicó adicionar casi 850 hectáreas (ha) distribuidas en los tres países: España Marruecos y Perú.

Además de los campos e instalaciones productivas, la transacción incorpora también la adquisición total de la plataforma comercial Euroberry, con ventas cercanas a los US$ 231 millones. Antes, ambas empresas compartían la propiedad de este canal online, donde se comercializan arándanos, frambuesas, moras, grosellas y fresas a Europa y África.

"Este es un paso significativo para potenciar nuestro crecimiento en Europa, el segundo mercado más importante del mundo para los berries frescos. Sin duda, esta es una de las adquisiciones más relevantes y estratégicas en la historia de Hortifrut y nos permitirá fortalecer nuestra posición de liderazgo en la industria global de berries", señaló el CEO de Hortifrut, Juan Ignacio Allende, a través de un comunicado.

Atlantic Blue fue fundada en 1993 por Ulf Hayler y José Antonio Ruix, quienes comenzaron explotando cuatro hectáreas de esta fruta y luego de casi tres décadas, se transformó en una de las empresas con una de las superficies plantadas más grandes de ese continente.

Las perspectivas en Europa

Si bien Europa es el segundo mercado de berries el mundo detrás de EEUU -alcanzando las 830.899 toneladas en 2019 concentradas en 10 países, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido- su consumo per cápita todavía está distante del primer lugar, lo cual ofrece oportunidades de crecimiento a los que apuesta Hortifrut.

Atlantic Blue tiene una fuerte presencia en el mercado europeo, con 13 variedades de arándanos, que además están registradas y licenciadas en los cinco continentes.

Junto a su base productiva en España, las perspectivas que ofrece la empresa para atender a los consumidores europeos de este producto también se funda en la base productiva con la que cuenta en Marruecos, lo cual le permitirá completar el suministro de arándanos propios durante todo el año a ese mercado. A la fecha, los envíos de arándanos de Hortifrut a Europa han aumentado a una tasa de 18,6% anual entre 2002 y 2019 llegando a más de 238.000 toneladas. Además, el precio de este fruto en estos 18 años ha crecido un 5,4%.

Ya el año pasado Hortifrut había fortalecido su base productiva de frambuesas en Portugal al adquirir una participación no controladora en la firma local BFruit. De esta forma, la compañía destacó que está en condiciones de cerrar el círculo del abastecimiento de todas la categoría de berries para sus clientes europeos durante todo el año.

Mejor resultado

Asimismo, Juan Ignacio Allende destacó que la operación por Atlantic Blue permitirá a la compañía chilena impulsar sus capacidades para el desarrollo de nuevas variedades de berries, ya que permite acelerar el crecimiento de productos a clientes a nivel global. "Seremos el único actor relevante con suministro durante todo el año de berries de última generación. De esta manera, podremos seguir asegurando la excelencia en servicio, cualidad que caracteriza a Hortifrut alrededor del mundo", comentó.

Hortifrut viene de tener en 2020 "el mejor resultado de su historia, tanto en ventas, Ebitda y utilidades". Esto empujado principalmente por el desempeño operacional en diferentes áreas de trabajo. A diciembre la empresa registró ganancias por US$ 54,02 millones, con un Ebitda acumulado por US$ 175,13 millones, con un aumento de 75,93%.

Los pasos de la estrategia de crecimiento global en producción

Antes del anuncio de la compra de Atlantic Blue, Hortifrut ha dado una serie de pasos que lo han consolidado en los primeros lugares de la producción y comercialización de berries en el mundo. En 2018, la empresa compró en una operación por US$160 millones a la firma peruana Talsa -ligada al Grupo Rocío- posicionada como una de las principales empresas de desarrollo agrícola de Perú y uno de los más importantes productores, exportadores y distribuidores de arándanos del hemisferio Sur. Tras esta adquisición Hortifrut pasó a tener 1.450 hectáreas, instalaciones y equipos en dos unidades de packing.

Y, ahora con la compra de Atlantic Blue -que posee del orden de 400 hectáreas en Perú-, la compañía siguió incrementando su base productiva en ese país.

Luego en 2019, Hortifrut realizó un aumento de capital de US$ 135 millones destinado a financiar crecimiento orgánico en países que abastecen los mercados a EEUU, Europa y Asia.

En su planificación, la idea era utilizar US$ 49 millones en China para cubrir 130 plantaciones, además de tener en la mira ampliar su proyecto.

Asimismo, en México se destinaron US$ 44 millones para financiar 250 cultivos de arándanos y 250 de frambuesas, y en Marruecos se usó el resto para fortalecer 500 plantaciones.