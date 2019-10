Industria salmonera en alerta: seis plantas paralizadas en Quellón

Industria

Arturo Clément, presidente de SalmonChile, dijo que si se prolonga el conflicto social, puede haber un impacto en las exportaciones.

La industria salmonera se suma a la lista de sectores económicos que se han visto afectados por el conflicto social que vive Chile. Arturo Clément, presidente de Salmonchile, gremio que agrupa a algunas de las principales compañías del rubro, dijo que hay seis plantas productivas paralizadas en Quellón, en Isla de Chiloé.

“Efectivamente, hemos estado trabajando parcialmente en Quellón. Hay plantas que están paralizadas: son seis las afectadas, las que han operado de manera intermitente o han trabajado en forma parcial”, explicó el timonel del gremio salmonero.

Entre las plantas que han sido afectadas se mencionan las de Salmones Austral, AquaChile y Marine Farm, entre otras. Las compañías fueron amenazadas con posibles ataques, por lo que se decidió cerrarlas. En otros casos, grupos de manifestantes desalojaron a los trabajadores.

“El problema en Quellón no es un conflicto específico, son las mismas demandas sociales que se están planteado actualmente en el país, y acá hay apoyo de distintos grupos de la ciudad, pero hay una muy buena sintonía entre los trabajadores y las empresas”, sostuvo Clément, quien añadió: “Hemos estado muy cerca de nuestros trabajadores y hoy (martes) durante el día esperamos destrabar el conflicto”.

Hasta ahora, el gremio estima que la situación no tendría un efecto en los envíos de salmón al extranjero, pero la situación se podría complicar en caso de que las protestas se mantengan. Porque no sólo han sido afectadas las plantas, sino también varios caminos han sido cortados, con lo que se pone en riesgo el abastecimiento de las mismas.

“En la medida que las movilizaciones se prolonguen, puede haber un impacto en las exportaciones”, reconoció Clément.

Quellón es una de las zonas más relevantes para la industria salmonera, donde se encuentran algunas de las plantas productivas más importantes; tanto, que reciben parte de lo que llega desde los centros productivos de Aysén.

Nicolás Terrazas, CEO de New World Currents -joint venture entre varias empresas productoras para comercializar salmón chileno en China-, dijo a Salmonexpert que producto de la difícil situación nacional, sí ha habido un efecto en ventas, ya que las plantas no han podido producir salmón fresco, en algunos casos por fuerza mayor, y en otros por no correr el riesgo que significa no poder llevar el producto por avión. El ejecutivo dijo que, hasta el momento, ha descendido la venta de una semana, que afortunadamente era baja, ya que en este momento hay poca compra de Chile y mucha de Noruega, por sus menores precios.

No obstante, para Terrazas, lo más delicado es el deterioro de la imagen país de Chile, donde en el caso de China la competencia de Noruega e Islas Faroe es fuerte. Por esto, dijo que la actual situación hace retroceder a Chile en la escala de confiabilidad y preferencias. “Creo que el país debe hacer un esfuerzo por levantarse lo antes posible, dado que la situación es delicada y ciertamente no podemos permitir que se derrumbe todo lo construido, que es sustento para Chile”, dijo el ejecutivo.

Desde la Multisindical de Trabajadores Salmoneros Ramas Afines y Pesquerías Asociación Gremial, si bien señalaron que adhieren a las demandas sociales, se planteó que el diálogo y la participación de la sociedad organizada “dará la luz necesaria para las soluciones indispensables y necesarias” para mejorar la vida de las personas.

“No podemos ni debemos justificar la violencia en ninguna de sus formas, actos que repudiamos, pero no es menos verdadero que la situación del país es insostenible en su fondo y forma y sobre todo por temas tan sensibles como la salud, las pensiones, la educación, la seguridad, estabilidad laboral, el costo de la vida y las sucesivas alzas de los productos y servicios”, dijo la multisindical.

El año pasado, el sector acuícola chileno registró retornos históricos por US$ 5.157 millones, un aumento de 11,4% frente a 2017.

Saquean oficinas zonales de Subpesca

No sólo en Santiago se registraron desmanes la jornada de ayer. Tanto en Concepción como en Iquique, oficinas de las direcciones zonales de la Subsecretaría de Pesca sufrieron ataques, los que fueron condenados por el subsecretario de la cartera, Román Zelaya.

"Rechazamos de manera tajante lo ocurrido. La violencia no contribuye de manera alguna a construir un país más justo y solidario, ni facilita el reencuentro que buscan los chilenos", afirmó Zelaya.

En el caso de la sede en Concepción, destruyeron el portón principal, rompieron ventanas, descerrajaron candados y trataron de provocar un incendio.

En Tarapacá causaron destrozos en la zona de acceso y quebraron vidrios. Las piedras y demás elementos contundentes que arrojaron desde la calle, también generaron daños en el mobiliario de las oficinas.