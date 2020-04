Latam pide a sus accionistas diferir pago de dividendos de 2019

Industria

La decisión será sometida a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía que está previsto realizarse el 30 de abril.

El directorio de Latam recomendó diferir "hasta que las circunstancias lo consideren aconsejable" la distribución de sus utilidades y, "en especial el pago del dividendo mínimo obligatorio" del ejercicio 2019, en concordancia con las "graves consecuencias" que está dejando el coronavirus en el mundo y en la industria aeronáutica.

"El directorio, en vista de la crisis que afecta al mundo entero y muy especialmente a la industria aérea, y el nivel de incertidumbre de dicha crisis y sus consecuencias, es de la opinión de diferir el pago de cualquier dividendo con cargo a las utilidades líquidas del Ejercicio 2019 hacia el futuro, para cuando las circunstancias lo hagan aconsejable", apuntó en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Por ley, el pago del dividendo mínimo obligatorio corresponde al 30% de las utilidades líquidas de 2019, salvo que los accionistas decidan por unanimidad una medida diferente, como sería la propuesta de la compañía aérea de bandera chilena.

Como se detalla en un hecho esencial, en esta ocasión, si no se difiere, el dividendo mínimo obligatorio ascendería a la suma total equivalente en pesos de US$ 57,1 millones, lo cual conllevaría repartir un dividendo de US$ 0,09 por acción. Ello "se pagaría el día 28 de mayo de 2020, en su equivalente en pesos según el tipo de cambio 'observado' publicado en el Diario Oficial (...) al día 22 de mayo de 2020".