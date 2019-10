Prokurica afirma que no se ha tomado una decisión para el cierre de la fundición

Industria

Los trascendidos habrían tomado por sorpresa a los ejecutivos de Codelco.

Una total sorpresa causó el eventual cierre de la fundición Ventanas en la administración de Codelco y su directorio. Según trascendió, algunos dirigentes sindicales se reunieron a primera hora con el gerente de la División, José Sanhueza, quien no tenía informaciones respecto a las versiones sobre los eventuales planes del gobierno. El hecho llamó la atención de plana mayor de la estatal, ya que el lunes el presidente de la estatal, Juan Benavides, y el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, tuvieron una reunión en La Moneda pero la situación de Ventanas no habría sido tocada.

El hermetismo también se trasladó a La Moneda, ya que no hubo un pronunciamiento oficial frente a los trascendidos. Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que “es algo que tenemos que evaluar”. Otro que no dio por cerrado el debate frente a la posibilidad de un cierre fue el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien emitió una escueta declaración: “Esta no es una decisión que se haya tomado por parte del gobierno y, en el minuto en el que se discuta, habrá que tener presente los distintos elementos que influyen”, se limitó a comentar.

El secretario de Estado añadió que serán esos factores los que se tendrán que analizar con la importancia y magnitud que éstos merecen teniendo en cuenta que podrían significar un cierre de la Fundición Codelco Ventanas. En tanto, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, no dio declaraciones ya que se encontraba en Costa Rica iniciando su participación en la Pre COP25, reunión preparatoria del evento que se realizará en diciembre en Chile.

La decisión complicaría a la estatal por impacto laboral que generaría, aunque por el lado financiero sería un alivio, ya que en la última década ha tenido pérdidas por US$ 526 millones. Según la memoria de Codelco del año 2018, sólo en dotación propia de la División Ventanas –que opera con fundición y refinería- alcanzaba los 858 personas. Esta unidad tiene una capacidad anual de producción de 420 mil toneladas en su fundición, 400 mil toneladas en su refinería y 360 mil toneladas de ácido sulfúrico. Una opción sería solo dejar de operar la fundición, que es la que mayores emisiones tiene. Consultada por la situación, Codelco declinó referirse al respecto.