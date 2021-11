Roberto Alvo tras el plan de reorganización de Latam: "Es una estructura financiera mucho más sólida que la que tenía Latam al inicio de la pandemia"

Industria

Al salir del capítulo 11, los acreedores podrán escoger cinco nuevos directores; los Cueto, Eblen, Qatar Airways y Delta tendrán el 27% de la compañía; y se acordó que hasta US$ 5.500 millones podrán ser deuda convertida en acciones.

Tras varias postergaciones, Latam Airlines mostró al fin sus cartas al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, con la fórmula para salir del capítulo 11. El ingreso se produjo a sólo horas del vencimiento de su período de exclusividad, pero ya contaría con el compromiso del 70% de sus acreedores.

"Tenemos el 70% de las acreencias para votar a favor del plan", dijo el CEO de la compañía, Roberto Alvo en un conferencia.

En simple, el plan consiste en un aumento de capital, una emisión de bonos convertibles y la contratación de nueva deuda, en que se conseguirá US$ 8.162 millones. Si bien las actuales acciones se diluirán al 0,1%, de concretarse la operación, un 67% de la compañía estará en poder de los acreedores y el 33% de los accionistas actuales.

El paso a paso

Entre enero y marzo el juez a cargo, James L. Garrity analizará el disclosure statement o declaración de divulgación que reúne todos los antecedentes de la aerolínea: activos, pasivos, rutas, porcentajes de mercado, planes para reanudar su operación y el precio de la compañía. Y, si lo aprueba, Latam Airlines debe citar a una junta de accionistas en Chile para solicitar la venia de los actuales propietarios. De ahí, debe ingresar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el registro de los instrumentos. Alvo, dijo que espera a fines de 2022 cerrar su capítulo de bancarrota.

"La compañía tendrá una deuda aproximada de US$ 7.260 millones y una liquidez US$ 2.670 millones. Esta es una estructura financiera mucho más sólida que la que tenía el Grupo Latam al inicio de la pandemia. Esta fórmula cumple con la ley norteamericana del Capítulo 11 y la ley chilena y en ese contexto los accionistas podrán votar este plan", contó el alto ejecutivo.

¿Qué pasa con los actuales accionistas?

La fórmula contiene tres clases distintas de bonos convertibles, que se dividen así: (A) los que serán entregados a algunos los acreedores no garantizados de la matriz en liquidación; (B) los que serán suscritos y adquiridos por los accionistas actuales; y (C) que serán adjudicados a ciertos acreedores no garantizados a cambio de una combinación de fondos nuevos a Latam y de atender sus créditos.

El total de la deuda que se puede convertir en acciones es de US$ 5.500 millones; US$ 800 millones será a través de aumento de capital y US$4.700 por bonos convertibles. El remanente de los US$ 8.162 millones (US$ 2.250 millones) sólo consistirá en nueva deuda y Latam tendrá a disposición una línea de crédito de US$ 500 millones.

"La dilución de todos los accionistas, no sólo minoritarios, será de 99,99%, pero tanto ellos, como los mayoritarios, podrán suscribir los derechos preferentes de los instrumentos que estamos emitiendo. La estructura que estamos presentando si se suscriben a todos los bonos, los acreedores tendrán un 67% de la propiedad y los accionistas actuales 33% ", describió Alvo.

Los tres propietarios principales -Familias Cueto y Eblen, Qatar Airways y Delta Air Lines- no podrán superar el 27% de propiedad, hasta el día que suscriba el derecho preferente, manifestó Alvo, pero luego de ese plazo "será decisión de ellos ver un nuevo porcentaje de propiedad que quieran tener en la compañía".

El nuevo directorio

El documento ingresado a la Corte detalló que Latam Airlines acordó que los acreedores tienen derecho a seleccionar cinco de los nueve directores, mientras que el resto queda en manos de los accionistas, por un período de dos años. Además, se modificarán los estatutos para aumentar el límite de las protecciones a eventos extraordinario -como fusiones, venta de activos, entre otros- a 73% durante 24 meses.

"Una vez salgamos del capítulo 11 la composición accionaria tiene la prerrogativa de hacer una ley de cambio de directorio y eso es una materia que se verá al salir del capítulo 11", confirmó Alvo.

Sobre la posibilidad de formar un pacto por el control de la empresa aérea, la ley chilena de sociedades anónimas estipula que los accionistas que tengan un 25% de la compañía pueden ostentar esta categoría, sólo si no existe otro propietario que tenga el 40%, Roberto Alvo explicó que esta decisión queda en mano de la nueva estructura que se forme y no de Latam Airlines.

El respaldo de los acreedores

Latam Airlines acordó su nuevo plan con el grupo los principales accionistas y acreedores representados por los bancos de inversiones internacionales Evercore y Sixth Street, respectivamente, logrando un compromiso de votación favorable del 70%, para así salir del capítulo 11.

Sobre la posibilidad de que el restante grupo de acreedores se oponga al nuevo plan de vuelo, Roberto Alvo comentó que claramente "están en su derecho (...) pero creemos que hemos hecho un plan de manera justa a todos los distintos grupos de acreedores de manera equitativa dentro el grupo".

Además, comentó esto no significa que el resto sea opositor al acuerdo, sino que se negoció con el grupo de acreedores que representa el 70% de las acreencias. "El bono convertible C da posibilidad a que todos los acreedores, los que están dentro del 70% y los que están fuera, a que participen del proceso a través de traer nuevo dinero. Pero si no quieren esta vía, podrán escoger que el pago de su deuda se convierta en acciones. No hay no apoyo", remató.