Trabajadores de Volvo en Chile inician una huelga por primera vez en 50 años

Industria

Determinación del único sindicato de la división de buses y camiones tuvo lugar tras el inicio de las negociaciones en agosto.

Por primera vez en 50 años, el sindicato de trabajadores de la división de buses y camiones de Volvo se va a huelga.

La determinación adoptada por la única organización laboral de la marca sueca en el país tuvo lugar después de que en agosto pasado se iniciaron las conversaciones para una negociación colectiva reglada.

Y aunque el proceso comenzó con buenas perspectivas dado el alto grado de consenso inicial que había entre las partes, finalmente el sindicato decidió rechazar la propuesta este martes y dar paso a la paralización de actividades que involucra a 267 trabajadores de una planta total de 310 empleados.

De acuerdo al presidente del sindicato, Mario Campos, la organización decidió seguir esta vía porque Volvo les ofreció al final un bono de término de conflicto muy bajo en comparación con las ganancias que habría tenido la empresa en los últimos años.

"Durante la pandemia Volvo tuvo grandes utilidades y creemos que los trabajadores deberían estar beneficiados por ello", agregó el dirigente.

Además, el sindicato no quiere que los beneficios alcanzados se extiendan a los trabajadores que no están en la asociación. El argumento que esgrimen es que las 43 personas restantes que forman parte de la base laboral de Volvo no pagan las cuantiosas asesorías, ni asisten a las reuniones de la negociación colectiva.

"Hay una inversión importante en los profesionales que nos asesoran para tener una buena negociación. La empresa tiene una buena acogida sobre este punto, porque nos comunicó que podria hacer una extensión de beneficios diferenciada", contó Campos.

Tras realizar movilizacines en el frontis de la sede de Volvo ubicada en Quilicura, a las 13:00 hrs. de ayer se inició una reunión entre los dirigentes del sindicato y la empresa, la cual se mantenia al cierre de esta edición.

La marca Volvo tiene dividida su representación en Chile entre la división de buses y camiones dirigida desde Suecia, y el segmento de automóviles que administra el Grupo Ditec, ligado a la familia De Cárcer.