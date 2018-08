Viña Concha y Toro cierra planta en Lo Espejo y desvincula al menos a 30 personas

Industria

Viña Concha y Toro informó que cerrará su planta ubicada en la comuna de Lo Espejo para centrarse en el crecimiento de la planta de Américo Vespucio, según consignó El Mercurio Inversiones.

Producto de este cierre, la compañía ha reasignado a algunos trabajadores, pero también ha despedido a cerca de 30 personas.

El cierre se da luego que la compañía optó por no renovar el contrato de leasing que tenía con Viña Cánepa. No obstante, eso no impide que siga distribuyendo los vinos de dicha marca.

De acuerdo a la empresa, el fin de esta planta corresponde a un proceso de reestructuración que han estado implementando desde 2017. La idea es hacer crecer la planta que tienen ubicada en Américo Vespucio que recibió una inversión de más de US$ 10 millones en una segunda línea de embotellado, la cual pretenden que comience a funcionar durante 2018.

De acuerdo a la empresa, el cierre de la planta de Lo Espejo no afectará a la producción.