Interactivo | Constructores identifican requerimientos de inversión por US$ 174.505 millones para próximo decenio

Infraestructura / Inmobiliaria

Hay un claro predominio de las necesidades en vialidad urbana, con US$ 60.776 millones.

Requerimientos de inversión por US$ 174.505 millones para los próximos diez años identificó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en su informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD). La cifra implica un incremento de US$ 23 mil millones respecto del análisis anterior, de 2016.

El estudio analiza las necesidades de inversión en trece sectores, agrupados en tres ejes estratégicos: infraestructura basal (recursos hídricos, energía y telecomunicaciones), infraestructura de apoyo logístico (vialidad urbana e interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística) e infraestructura de uso social (espacios públicos, hospitales, cárceles y educación).

Para el decenio 2018 – 2027, el informe cuantifica un muy claro predominio de los requerimientos de inversión en la vialidad urbana, con US$ 60.776 millones y un 35% del déficit total. Después se ubican telecomunicaciones (US$ 24.838 millones), vialidad interurbana (US$ 20.343 millones), recursos hídricos (US$ 18.254 millones) y Educación (US$ 15.853 millones).

El avance respecto de los requerimientos identificados en el informe anterior, en 2016, alcanza a US$ 12.252 millones, de los US$ 151.417 millones estimados en esa ocasión.