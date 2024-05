Goldman Sachs afirma que las empresas estadounidenses están llegando al rescate del mercado de valores

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los mayores compradores de acciones estadounidenses, las empresas de ese país, están de vuelta en el mercado y listas para impulsar la siguiente etapa del repunte del mercado de valores, según Goldman Sachs Group.

Se espera que alrededor de una sexta parte de los US$ 934 mil millones en recompras de acciones estimadas para este año se ejecuten en mayo y junio, escribió este martes el especialista táctico de la empresa, Scott Rubner, en una nota a sus clientes. En lo que va del año, las empresas ya han concedido autorizaciones por valor de más de US$ 550 mil millones, añadió.

Impulso de tecnológicas

Las recompras han aumentado este año, con las grandes empresas tecnológicas a la vanguardia. El directorio de Apple aprobó una recompra de acciones por US$ 110 mil millones, dijo la compañía la semana pasada, lo que la convierte en la mayor de la historia de Estados Unidos y provocó el mejor día para las acciones de la compañía en 18 meses. El anuncio siguió al plan de recompra de US$ 70 mil millones de Alphabet, matriz de Google, y al programa de US$ 50 mil millones de Meta Platforms.

Los inversores cuentan con estos esfuerzos para ayudar a sostener el repunte del mercado de valores de este año a medida que la Reserva Federal indica que está preparada para mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo de lo esperado para controlar la inflación persistente.

Otros factores

Además, Rubner señaló que las acciones estadounidenses "se dirigen a temporadas favorables". Señala una multitud de factores alcistas además de las recompras, incluidos los comerciantes de impulso dispuestos a comprar acciones y los comerciantes minoristas que se vuelven más activos durante el verano.

Los asesores de comercio de materias primas, o CTA que navegan por el impulso de los precios de los activos a través de apuestas largas y cortas en el mercado de futuros, están modelados para comprar acciones durante la próxima semana, sin importar hacia dónde vayan los mercados.

Es más, la demanda potencial de renta fija también será “masiva”, que es “lo que la gente de las acciones ha estado buscando para volver a las acciones del Nasdaq”, escribió Rubner.