Juan Esteban Bilbao: “Es el momento para que se declare a Valparaíso como principal puerto de arribo de cruceros”

Infraestructura / Inmobiliaria

Asegura que no es efectivo que en la zona no se puedan concretar inversiones y que se sigue reconociendo el atractivo de la ciudad.

Aunque no han sido tiempos fáciles para Valparaíso, en medio de un fallido Mall Barón y el anuncio de un megapuerto para San Antonio, el gerente general de Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) -de propiedad de Agunsa-, Juan Esteban Bilbao, cree que la actual contingencia es una oportunidad para incentivar a inversionistas nacionales e internacionales y a grandes grupos económicos para desarrollar proyectos marítimo-portuarios.

Agunsa no se quedó atrás y envió en diciembre una propuesta a Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para la construcción de un muelle capaz de atender dos naves simultáneamente, que no es de uso exclusivo, sino prioritario, para los cruceros. La iniciativa, cuya inversión alcanzaría los US$ 30 millones, considera la modificación al Plan Maestro de la empresa estatal -vigente desde 2015- y su respectivo Calendario Referencial de Inversiones (CRI).

Por esto, Bilbao tiene una clara convicción: “Es el momento propicio para que el Estado declare ahora a Valparaíso como el principal puerto de arribo de cruceros, dado todos los atractivos turísticos y patrimoniales que destacan a esta ciudad en Chile y el mundo entero”.

- ¿Ve que lo que está sucediendo en Valparaíso tendrá un impacto en el desarrollo futuro de la ciudad?

- Somos optimistas respecto del futuro de la ciudad y consideramos que el actual escenario es positivo, pues le permite a Valparaíso replantear su estrategia y visión de desarrollo con miras a las próximas décadas y las exigencias en el rubro marítimo y portuario a nivel mundial.

Sabemos que el escenario es complejo tras la pérdida de confianza de las líneas de cruceros, que derivó en que el 90% de ellas optara por recalar en San Antonio y, luego del anuncio de la Presidenta de la República de llevar a cabo el Puerto a Gran Escala (PGE) en esa misma ciudad. De todos modos, Valparaíso tiene características arquitectónicas e innumerables atractivos turísticos que la destacan a nivel mundial, razón por la cual todos los actores involucrados, tanto del sector público como privado, estamos en una mesa de trabajo para definir la estrategia y acciones a seguir para recuperar la industria de cruceros en un mediano plazo.

- ¿La situación que enfrenta Valparaíso interfiere en sus propios planes? ¿Cuál es la situación actual de VTP?

- Creemos que la actual situación que enfrenta Valparaíso puede facilitar la construcción del muelle prioritario de cruceros propuesto por Agunsa hace unas semanas a Puerto Valparaíso.

En nuestro caso, con la disminución del volumen de pasajeros esperado para la temporada de cruceros 2017-2018, hemos tenido que potenciar el arrendamiento de las instalaciones de VTP para distintos tipos de eventos. En los últimos meses hemos desarrollado actividades para más 1.600 personas, gracias a los 4.500 metros cuadrados de planta libre del edificio más un área de estacionamientos de 16 mil metros cuadrados.

A fines del año pasado recibimos la visita de la comisión organizadora de la próxima Cumbre Apec para conocer nuestras instalaciones, que pueden albergar aproximadamente cinco mil personas con altos estándares de seguridad y tecnología de punta, ellos quedaron muy satisfechos y potencialmente puede ser el centro que albergue esta actividad.

- ¿Pero qué está pasando con la institucionalidad que no se pueden concretar inversiones?

- Creemos que son las instituciones quienes deben referirse a estas materias. Sin embargo, consideramos que no es efectivo que en Valparaíso no se puedan concretar inversiones. El mejor ejemplo es que el puerto sigue operando con eficiencia y productividad, un hecho que está a la vista de todos los porteños y de los miles de turistas que nos visitan este verano, quienes se deleitan observando entrar y salir las naves desde la bahía.

- ¿Se está descuidando Valparaíso?

- Valparaíso sigue siendo reconocido mundialmente por sus atractivos patrimoniales y turísticos; su cara no ha cambiado para los visitantes ni para los porteños. Seguimos teniendo el reconocimiento de ciudad patrimonial por parte de la Unesco, un atributo que lo potencia de manera inmediata. Sin embargo, la industria del turismo obliga permanentemente a mejorar la experiencia y la oferta para un visitante de clase mundial, en esta materia la comunidad toda debe trabajar muy unida y mejorar día a día nuestra imagen.

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del fallo judicial que motivó el fin del contrato de Mallplaza con Puerto Barón?

- El término del contrato puede facilitar la construcción de un muelle de cruceros. Agunsa hace unas semanas entregó a la Empresa Portuaria de Valparaíso una propuesta al calendario referencial y al Plan Maestro, para que así EPV considere nuestro proyecto de terminal prioritario de cruceros. Esta iniciativa no sólo responde a la actual contingencia, sino también ratifica nuestro permanente compromiso con la ciudad en la cual nacimos y a la visión de desarrollo y progreso que visualizamos para Valparaíso.

Estamos convencidos que este fallo no nos debe afectar como VTP, por ello es que recurrimos a la Corte Suprema con un Recurso de Aclaración, para que éste tribunal defina la situación de nuestro terminal.