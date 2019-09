Gerente general de la COP25 “Necesitamos privados comprometidos, pero eso no quiere decir que nos marquen la pauta”

Medio Ambiente

Cristián Varela entró al debate generado por la columna de Fernando Barros, indicando que si bien el abogado no actuó solo, representa a un grupo minoritario.

El gerente general de la COP25, Cristian Varela, quien es el nexo entre el sector privado y la organización del evento se refirió al debate que se ha generado por la columna de Fernando Barros en Diario Financiero en la que critica a la actividad que se desarrollará a fin de año en nuestro país. El coordinador indicó que la opinión del abogado representa a un sector minoritario y que la gran mayoría de los empresarios están comprometidos con las temáticas del evento.

-¿Qué le parece el debate generado por la participación de privados en COP25?

-Creo que el debate siempre es sano, nos permite a todos exponer nuestros puntos de vista y en ese sentido estoy absolutamente en contra de lo expuesto en la problemática que ve en la participación del sector privado. Por el contrario, un poco alineado con lo que manifiestan hoy Bernardo Larraín y Joaquín Villarino, yo creo que es super sano que participen y que se involucren, porque ellos son parte de la solución absolutamente, así que los necesitamos involucrados y comprometidos, eso en ningún caso nos va a decir que nos van a marcar la pauta a nosotros como COP25, ni al gobierno en las decisiones que se tomen en torno a las tratativas de la COP o en definiciones de leyes. No hay ninguna opción de que algo así ocurra.

-¿Las empresas que están colaborando con recursos han puesto algún requisito o exigencia?

-Para nada. Ni el más mínimo. Lo que destacaría es que el compromiso que yo percibo -y me he reunido con muchísimas empresas- es total con respecto a la iniciativa. Eso no quiere decir que todas las empresas nos hayan donado plata, porque ahí es otra historia, hay presupuestos y una serie de otras cosas. Pero con respecto a la recepción de la temática la importancia es total y de verdad que muchas empresas ya están haciendo cosas de manera activa, así que en ese sentido estoy tranquilo.

-¿Considera que la opinión de Fernando Barros representa a un sector o es una opinión de él?

-Sin duda que asumo que él representa a un sector y no que se arrancó con los tarros solo, pero en verdad creo que es un sector muy minoritario y la respuesta ha sido muy potente de distintos sectores, no solo de la misma Sofofa, sino que el Consejo Minero, la CPC; y en privado muchos otros siguen alineados apoyando lo que estamos haciendo y estamos muy tranquilos con eso.