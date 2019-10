Piñera en reunión de mesa técnica por crisis hídrica: "Será un problema que nos acompañará por mucho tiempo"

Medio Ambiente

A la fecha se ha instruido 14 decretos de escasez hídrica para 126 comunas, además se ha declarado emergencia agrícola en 119 comunas.

Pasadas las 8:30 de la mañana de este miércoles comenzaron a llegar los convocados a la nueva mesa técnica implementada por este gobierno, esta vez para aboradr la crisis hídrica que afecta a la mitad del país.

El Presidente de la República Sebastián Piñera, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura, Secretaría General de la Presidencia, Energía y de Ciencias, además de parlamentarios, académicos y expertos, encabeza la constitución de la instancia que propondrá un plan de largo plazo para enfrentar la sequía y la crisis hídrica que está enfrentando el país.

"Será un problema que nos acompañará por mucho tiempo, por eso queremos tomar el problema con la urgencia e importancia que requiere. Hay distintas personalidades en la mesa, enfrentar con inteligencia y oportunidad este terremoto silencioso", dijo el mandatario.

Piñera agregó que el país está preparando para distintas etapas, siendo la primera es una etapa de emergencia, "por eso hemos decretado un conjunto de decretos de escases hídrica y emergencia agrícola casi en la mitad de las comunas de Chile".

El ejecutivo informó que la mesa operativa está siendo replicada en regiones. El presidente Sebastián Piñera encabezó la primera en la Región de Coquimbo, en la comuna de Punitaqui. Estas serán lideradas por los Intendentes, quienes serán los encargados de dimensionar los problemas, priorizando la ayuda como por ejemplo la entrega de agua residencial y alimento para animales y planificando los recursos requeridos.

Ya están operativas en Coquimbo, O´Higgins y Maule, y en los próximos días se conformarán en Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana. Justamente se trata de las regiones tienen con mayor déficit de precipitaciones que genera mayores dificultades al no contar con agua lluvia.

A la fecha, el Presidente Piñera ha instruido 14 decretos de escasez hídrica para 126 comunas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule; además ha declarado emergencia agrícola en 119 comunas en las mismas regiones además de Atacama.

Los temas en discusión

La mesa nacional de Agua, como se ha denominado esta instancia, se enfocará principalmente en tres áreas:

1. Bases de la Política Hídrica de Largo Plazo

2. Planificación de la Infraestructura Hídrica

3. Marco Institucional y legal

La lista de los 27 integrantes de la mesa:

1. Ministro Alfredo Moreno

2. Ministro Antonio Walker

3. Ministra Carolina Schmidt (fuera de Chile. Reemplaza Subsecretario Felipe Riesco)

4. Ministro Juan Carlos Jobet

5. Ministro Andrés Couve

6. Ministro Blumel

7. Subsecretario Palacios

8. Director DGA Óscar Cristi

9. Secretario Ejecutivo CNR Federico Errázuriz

10. Senadora Luz Ebensperger (Tarapacá)

11. Senador Rodrigo Galilea (Maule)

12. Senadora Isabel Allende (Valparaíso) (No viene. Sin reemplazante)

13. Senador Guido Girardi (RM)

14. Diputado Ramón Barros (O' Higgins)

15. Diputado Luis Pardo (Valparaíso)

16. Diputado René Alinco (Aysén)

17. Diputado Pablo Kast (Valparaíso)

18. Diputado Matías Walker (Coquimbo)

19. Diputado José Pérez (Bío Bío)

20. Gonzalo Múñoz (Champion COP25) (fuera de chile, sin reemplazante)

21. José Ramón Valente (fuera de chile. Manda a Andrés Pesce – Fundación Chile)

22. Ricardo Ariztía (Presidente SNA) (No viene. Manda a Cristián Allendes - Primer Vicepresidente SNA)

23. Diego Hernández (Presidente SONAMI) (No viene. Manda a Francisco Costabal – Vicepresidente SONAMI)

24. Jessica López (Presidenta Andess) (No viene. Manda a Patricio Herrada – Gerente de Estudios de Andess)

25. Orlando Contreras (Presidente Mucech Nacional)

26. Fernando Peralta (Presidente Confederación de Canalistas)

27. Cecilia González (Coordinadora de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, APRIN)

