Codelco prevé emitir deuda por US$ 1.000 millones

Además, ya comprometieron toda la producción de 2019.

Antes de lo programado, Codelco casi ha comprometido toda su producción de cobre del próximo año. Así lo aseguró en una entrevista a Bloomberg el presidente del directorio de la estatal, Juan Benavides, quien está participando en la London Metal Exchange Week.

"Es extremadamente fuerte, no solo de China, sino de todo el mundo", puntualizó el ejecutivo al respecto a la demanda. Esta tendencia se genera en un escenario en que los precios del metal rojo registran una caída de 15% en lo que va del año frente al temor que despierta la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"La guerra comercial no es buena en absoluto", aunque "la demanda es fuerte, los inventarios son bajos y la oferta no crece tanto como la demanda", dijo, proyectando que los precios sobrepasarán los US$ 3 por libra.

Las novedades no terminaron aquí. En entrevista con Reuters, Benavides anunció que la empresa estatal planea emitir deuda por hasta US$ 1.000 millones el próximo año para financiar su plan de inversiones.

"Emitiremos un máximo de US$ 1.000 millones de deuda en 2019, no sabemos dónde todavía. Será donde se encuentren los mejores beneficios en términos de costos, flexibilidad e intereses", indicó Benavides.

Codelco tiene un programa de inversión de US$ 40.000 millones entre 2018 y 2027 para mantener el ritmo de producción en medio de una caída de las leyes de mineral, aumentar la productividad y reducir costos.

En esa línea, el ejecutivo, quien aterrizó en mayo a la estatal, detalló que alrededor del 60% del plan, equivalente a unos US$ 24.000 millones, corresponden a los proyectores estructurales y otro 40% a iniciativas que incluyen mejorar las operaciones de la fundición y renovar equipos y maquinarias.