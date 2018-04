Los hitos judiciales que han marcado el polémico proyecto de Andes Iron

Minería

Es la primera causa que resuelve el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Presidente del 1er TRibunal Ambiental de Antofagasta en una visita a terreno

Se trata de la primera causa que resuelve el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y que desde su ingreso en diciembre pasado ha tenido una intensa tramitación. Aquí, un resumen de los hitos de este proceso judicial:

Diciembre de 2017: Acogen reclamación de Andes Iron

En menos de 48 horas, la reclamación ingresada por el abogado Marcelo Olivares, en representación de la empresa Andes Iron, fue acogida por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta bajo el rol R-1-2017. El escrito iba en contra de la resolución del Comité de Ministros que rechazó el estudio de impacto ambiental del proyecto Dominga.

"Conforme lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley 20.600, habiendo sido la reclamación interpuesta en tiempo y forma, admítase a tramitación. Informe el reclamado sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días, adjuntando copia física autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación, en forma que lo

dispone el artículo 29 de la Ley de Tribunales Ambientales", se podía leer en la resolución.

Enero de 2018: Primera audiencia de reclamación

Durante la primera audiencia, celebrada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se realizaron los alegatos de la empresa, liderados por el abogado Patricio Leyton.

Por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), respondió a las preguntas la abogada representante Andrea Gallyas.

También participaron abogados de las mesas locales que buscaban el desarrollo del proyecto, así como organizaciones opositoras, como la ONG Oceana.

Febrero 2018 : Visita en terreno

Encabezados por presidente del tribunal, Daniel Guevara, el Ministro en Ciencias Marcelo Hernández y una delegación de profesionales y científicos del tribunal, las autoridades realizaron una visita inspectiva a la ubicación del proyecto, en donde se recorrió de forma terrestre,

marítima y área a fin de constatar en terreno las consideraciones del proyecto.

La visita se desarrolló en cada una de las futuras instalaciones donde busca estar presente la iniciativa, desde el rajo de extracción, hasta el puerto desde donde se busca exportar el mineral, pasando por las plantas desaladoras y concentradoras, con la intención de conocer al detalle el área de influencia de las instalaciones y el impacto en la flora y fauna del lugar.

Febrero 2018: Propuesta de conciliación

En un hecho inédito para la justicia ambiental, y a sólo un mes que asumiera un nuevo gobierno, las autoridades del tribunal ambiental de Antofagasta

decidieron abrir un proceso de conciliación, luego de la reunión de cierre con los abogados de las partes, que en un principio, apoyaron la iniciativa.

La idea, era que el propio tribunal prepararía las bases de un posible acuerdo, luego de sostener reuniones con los abogados intervientes en el caso, proceso que incluso preveía reuniones hasta por tres jornadas consecutivas.

Marzo (14) 2018: Fracasa el avenimiento

A menos de una semana que se instalaran las nuevas autoridades del país, se cae el proceso de conciliación que impulsaba el tribunal, esto luego de que el gobierno decidiera no participar, es por esto que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue el único de los participantes que no llegó a la instancia. "Hago presente que esta parte no desea perseverar en el proceso conciliatorio, solicitando a este Ilustre Tribunal dar curso progresivo a los autos y dictar la correspondiente sentencia definitiva", aseguraban desde el ministerio del medioambiente al restarse de la cita.

Con esto y con el mensaje del Ejecutivo de dejar la decisión en manos de la justicia, el tribunal declara comenzar el trabajo para elaborar una sentencia.

Marzo (23) 2018: Tribunal anuncia acuerdo

El tribunal anuncia que los tres miembros de la entidad se encuentran en acuerdo para dictar la sentencia respectiva. "Concluida la vista de la causa quedará cerrado el debate y el proceso en estado de dictarse sentencia, la que deberá pronunciarse dentro del término de treinta días. Sólo dentro de este plazo el Tribunal podrá dictar de oficio medidas para mejor resolver", anunciaron a través de un comunicado.

El ministro Marcelo Hernández fue designado para redactar el fallo de la causa.