Mineras comienzan a utilizar nuevo sistema para financiar planes de cierre

Minería

Reforma buscaba liberar recursos de las empresas. Ya hay 11 faenas utilizando pólizas de seguros, por un total de US$ 87 millones.

La entrada en vigencia, hace cerca de dos meses, de la modificación que se hizo a la Ley de Cierre de Faenas, para que operaciones puedan respaldar el financiamiento de dichos planes a través de nuevos instrumentos, como pólizas de seguro, ya se está comenzando a notar en la industria.

La medida buscaba apoyar a las mineras -especialmente de segmentos medianos- para liberar recursos, por ejemplo no utilizando las líneas de crédito.

Según el Sernageomin, al 30 de septiembre contaban garantías equivalentes a US$ 3.118 millones. De ellos, el 13%, es decir unos US$ 400 millones son de la mediana minería. Se espera que estos montos totales suban a US$ 4.100 millones para fines del próximo año.

Del monto actual, las boletas bancarias y las cartas de crédito son los instrumentos más utilizados, con US$ 1.267 millones y US$ 1.763 millones, respectivamente.

Sobre las nuevas posibilidades, el director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, explica que se están comenzando a utilizar. "En ocho semanas se han constituido garantías de 11 faenas mediante pólizas de seguros por unos US$ 87 millones, lo cual o ha liberado líneas de crédito, o ha significado mejores condiciones financieras, o directamente ha permitido la continuidad operacional de estas compañías al cumplir con un requisito básico exigido para su funcionamiento", dice.

Además, en lo que queda de este año, se deben renovar o constituir garantías por unos US$ 2.112 millones. Aunque las firmas pueden utilizar cualquiera de los instrumentos disponibles, Domeyko explica que se ha visto un elevado interés por parte de compañías, tanto de la mediana como de la gran minería, por las pólizas.

Atacama Minerals Chile con su faena Aguas Blancas, Mantos Copper con Mantos Blancos, y Minera Michilla, están entre las que han utilizado la figura.

El presidente de Sonami, Diego Hernández, hace un balance positivo de la medida. Si bien la póliza fue incorporada para asistir a la mediana minería, destaca que cerca del 20% de las nuevas pólizas presentadas fueron realizadas por empresas grandes.

Recalca que aún hay desafíos pendientes. "Existe una oportunidad de mejora para seguir ampliando el portafolio de instrumentos financieros elegibles para garantizar el cierre de minas y así, incentivar el cumplimiento de dicha ley", dice.