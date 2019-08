SQM sufre caída en sus resultados e ingresos por ventas de litio retroceden más de 15%

Minería

Al segundo trimestre de este año, la minera no metálica alcanzó una ganancia de US$ 150 millones, lo que representa una baja interanual de 40%.

Un mal cierre del primer semestre tuvo la minera no metálica SQM. Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en sus estados financieros, en la primera mitad del año alcanzó una ganancia de US$ 150 millones, lo que representa una baja de 40%, respecto al mismo periodo del año pasado.

Los ingresos en el segundo trimestre transitaron desde los US$ 638,6 millones a US$ 494,1 millones este año. Y, aunque la excepción estuvo en el potasio, el resto de las líneas de negocio no corrieron con la misma suerte, siendo el litio uno de los afectados. Los ingresos por ventas de este último elemento y derivados totalizaron US$ 293,6 millones durante los seis primeros meses del año, reflejando una disminución de 15,7% frente a los US$ 348,2 millones de igual período del año pasado.

Mientras, los volúmenes de venta aumentaron más del 14% en comparación con el primer trimestre de este año al alcanzar una cantidad acumulada de casi 22.800 toneladas métricas. "Estamos estimando que los volúmenes de ventas superen estos niveles durante la segunda mitad del año, cuando esperamos un crecimiento de volumen de entre 5 y 10%, mientras nos preparamos para aumentar nuestros volúmenes de ventas en al menos un 30% en 2020 en comparación con 2019", comentó la minera.

Desde la firma explicaron que los precios promedio fueron más bajos como resultado del aumento de los volúmenes de ventas durante el segundo trimestre en China donde el precio de mercado fue más bajo debido a la diferente calidad y grados de los productos ofrecidos a este mercado. Eso sí, recalcaron que siguen creyendo que la oferta superará el crecimiento de la demanda durante este año, "dado que parte del crecimiento esperado durante la segunda mitad podría retrasarse.

En esa línea, la compañía indicó que actualmente están trabajando en la expansión de carbonato de litio en Chile para producir 120 mil toneladas métricas por años cuya iniciativa debiera completarse durante la segunda mitad del 2021 y que están ampliando su capacidad de hidróxido de litio en el país a 29.500 toneladas métricas que también debería completarse en dos años más.También, aseguraron que continúan trabajando con Kidman y Wesfarmers en el proyecto de Mt. Holland en Australia Occidental. "Esperamos completar el estudio de factibilidad a principios de 2020, en ese momento tendremos más detalles sobre el gasto de capital, los costos y plazos del proyecto", informaron.

En tanto, los ingresos en su línea de negocios de nutrición vegetal no fueron alentadores, ya que fueron casi un 7% más bajos que los ingresos observados durante los seis primeros meses del año del 2018. "Los precios y los volúmenes de ventas disminuyeron como resultado del aumento de la oferta de los principales competidores. Creemos que el mercado de nitrato de potasio crecerá aproximadamente un 4% en 2019", precisaron.