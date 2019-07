Trabajadores del cobre y llegada de Araneda: "Tiene bastante claro cuál es la situación que tiene Codelco"

Minería

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Juan Olguín, valoró que el directorio despejara la incertidumbre y dijo esperar que la relación con el mundo sindical siga siendo fluida.

Valorando que el directorio de Codelco haya terminado con la incertidumbre. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Juan Olguín, reaccionó luego que en una reunión extraordinaria el directorio eligiera a Octavio Araneda como nuevo presidente ejecutivo de la estatal en vez de Nelson Pizarro, quien renunció a la compañía.

“Es una acción que ha tenido que hacer el directorio, que valoramos que haya sido pronto para poder despejar cualquier incertidumbre. No era bueno seguir teniendo indefiniciones. Y, por lo tanto, eso permite establecer que el nuevo presidente ejecutivo pueda empezar ya a delinear el camino y el trabajo que va a desarrollar dentro de su mandato”, señaló Olguín sobre la definición adoptada hoy en la casa matriz de la corporación.

En sus primeras impresiones, consideró importante que Araneda sea un profesional de la propia empresa, tanto por su trayectoria como por el hecho que no tendrá la necesidad de destinar mucho tiempo en diagnósticos sobre la realidad de Codelco.

“Tiene bastante claro cuál es la situación que tiene Codelco. Por lo tanto, él no tiene que esperar mucho tiempo para poder tomar acciones, tanto a nivel de proyectos estructurales o la operación de las divisiones, o del mismo Codelco como también la relación con el mundo de los trabajadores”, aseguró.



Consultado por las expectativas del mundo de los trabajadores con Araneda, el dirigente indicó que la relación “se irá viendo en el tiempo”, agregando que espera que ésta sea “fluida con la FTC”. En esa línea, afirmó que “por lo menos nosotros, en lo particular, tenemos un diálogo bastante fluido, por lo tanto, no debiera ser mucho cambio respecto al tema”.

Entre los desafíos que tiene como máximo timonel de la corporación, el dirigente puntualizó que está “desarrollar la empresa, los proyectos estructurales, tratando de endeudar lo menos posible la empresa; y además tener un relacionamiento mucho más fluido y directo con el mundo sindical, entendiendo lo que significa la transformación”.

Mientras, la primera prioridad para trabajadores dice que será “profundizar e impulsar el pacto estratégico, otorgándole un mayor celeridad al relacionamiento directo entre la administración y el mundo sindical”.

“Creemos que es un elemento fundamental para poder sacar este tema adelante. No se puede hacer de otra manera”, enfatizó.

En definitiva, reconoce que el actual presidente de Operaciones Centro Sur de la estatal le dará “frescura” a la empresa, cambiando un poco la visión y la mirada respecto a lo que se necesita . A su juicio, “esta es una nueva etapa en la cual tenemos que enfrentar los desafíos con una frescura diferente, Octavio Araneda tendrá un liderazgo y un sello particular y esperamos obviamente que sea en conjunto con los trabajadores”.



Evaluación de la gestión de Pizarro: "Eso se verá en el tiempo"

En la recta final de su gestión, el actual presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, quien liderará la compañía hasta el 31 de agosto, tendrá como último hito la inauguración de Chuquicamata Subterránea, la que debiera coincidir con el fin de la licencia médica que comenzó el martes y se extenderá por tres semanas.



Ya en la hora de los balances, Olguín señala que “cuando llegó Nelson Pizarro Codelco iba con una proyección de 2.5 millones de toneladas de producción de cobre y cuando va saliendo estamos quedando con suerte en un millón 700 mil”.

“Eso se tendrá que evaluar obviamente en el contexto que tuvo que enfrentar los desafíos y eso lo veremos en el tiempo proyectado si acaso fue una buena o mala decisión. La decisión mejor hubiese sido mantener gran parte de los proyectos estructurales y haberlo hecho en tiempo y espacio”, sostuvo.



Y agregó: “Lo que haya hecho bien o mal Pizarro eso se verá en el tiempo, porque generalmente la gestión de una u otra persona se va proyectando en el tiempo. No es instantánea”.