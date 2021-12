Acuerdo de Amazon con la junta laboral allana el camino para el sindicato de trabajadores

Multinacionales

El segundo empleador más grande de EEUU debe notificar a su personal que tiene derecho a organizarse con colegas.

Amazon ha llegado a un acuerdo con la Junta Nacional de Relaciones Laborales que podría allanar el camino para que sus casi 1 millón de empleados estadounidenses formen un sindicato.

El acuerdo, finalizado el miércoles y reportado por primera vez por The New York Times, requiere que el segundo empleador más grande de Estados Unidos notifique a todos sus empleados que tienen derecho a organizarse con colegas sin interferencia.

"Esto es histórico", dijo Seth Goldstein, un abogado pro-bono que ayuda a los trabajadores de Amazon.

Connor Spence, un empleado de Amazon y uno de los organizadores principales en Staten Island, dijo que se sentía "increíble" desempeñar un papel en uno de los asentamientos más grandes de la NLRB en la historia de Estados Unidos.

"No es ningún secreto que Amazon es una empresa muy antisindical", dijo. "Simplemente no le temen en absoluto a las leyes laborales y han hecho mucho para interferir con nuestra organización".

Un portavoz de Amazon no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Spence dijo que había presentado numerosas quejas contra las políticas de Amazon que impedían que los trabajadores estuvieran en el edificio 15 minutos antes o después de un turno.

Otra política, dijo, impedía que los empleados hablaran con otros en el estacionamiento. Pero la aplicación de las políticas se aplicó selectivamente a los trabajadores que intentaban formar un sindicato y, en un caso, la seguridad de Amazon amenazó con llamar a la policía debido a sus esfuerzos de organización.

"Este acuerdo de conciliación brinda un compromiso crucial de Amazon a millones de sus trabajadores en los Estados Unidos de que no interferirá con su derecho a actuar colectivamente para mejorar su lugar de trabajo formando un sindicato o tomando otra acción colectiva", dijo Jennifer Abruzzo, NLRB Consejero general.

Amazon debe enviar un aviso a los empleados informándoles que tienen derecho a "formar, afiliarse o ayudar a un sindicato", y se compromete a que la empresa "no hará nada para evitar que usted ejerza (sus) derechos".

Michael Duff, un ex abogado de la NLRB, calificó el lenguaje del acuerdo de "duro", pero agregó que no era un compromiso de que "Amazon se comportará de una manera particular aquí y después en el futuro".

"Esto hace que sea más fácil para una oficina regional en el futuro encontrar una infracción en una conducta similar... pero la NLRB no tiene la autoridad para llegar a ningún tipo de acuerdo, con ningún empleador acusado, con respecto a la conducta que no esté dentro de los parámetros de estos cargos".

Spence también expresó cierta preocupación de que el acuerdo pueda resultar limitado.

"Se supone que Amazon no debe tomar represalias, pero lo que harán en realidad es una historia diferente", dijo. "Así que no creo que sea una solución milagrosa porque las leyes laborales en este país aún son muy débiles. Un aviso solo nos dará una cantidad limitada ".

Añadió: "Ojalá hubiera una multa más monetaria para Amazon, pero esta es la mejor ruta bajo nuestras leyes laborales actuales... y realmente va a dañar la cultura antisindical de Amazon al tener que decirle a cada trabajador que tienen derecho a organizarse ".