Amazon espera gastar US$ 4 mil millones de su ganancia operativa en gastos relacionados al Covid-19

Amazon reveló en sus resultados financieros para el primer trimestre el impacto que el coronavirus ha dejado en sus operaciones. La firma aportó cifras mixtas: Las ganancias estuvieron por debajo de las estimaciones, pero los ingresos sí superaron las expectativas. Ahora, la clave del anuncio estuvo en los meses por venir.

La compañía de Jeff Bezos -que ha estado bajo escrutinio por sus polémicas medidas de salud en medio de la pandemia- dijo que tiene previsto gastar hasta US$ 4 mil millones de sus ganancias operativas en gastos relacionados al Covid-19.

"Si usted es un accionista en Amazon, es posible que desee tomar asiento, porque no estamos pensando en pequeño", dijo Amazon en el comunicado de prensa. "En circunstancias normales, en el próximo trimestre, esperaríamos obtener unos US$ 4 mil millones o más en ganancias operativas. Pero estas no son circunstancias normales".

Ello llevó a las acciones a caer hasta un 5%, en operaciones fuera de rueda.

Resultados en detalle

Amazon reportó ganancias por acción de US$ 5,01, por debajo de los US$ 6,25 esperados por el mercado. En tanto, los ingresos fueron de US$ 75.450 millones, por sobre los US$ 73.610 millones previsto por Refinitiv.

En donde tampoco se cumplió con las expectativas fue en los ingresos a partir del negocio en la nube que desarrolla la firma. Las ventas de Amazon Web Services llegaron a US$ 10.220 millones, por debajo de los US$ 10.330 millones estimado por FactSet.

Sin embargo, es primera vez que supera la barrera de los US$ 10 mil, mientras son más las organizaciones que han confiado en los servicios en la nube mientras se mantienen los confinamientos y el teletrabajo.

Para el segundo trimestre, Amazon dijo que espera que las ventas netas lleguen entre US$ 75 mil millones y US$ 81 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual entre 18% y 28%.

La compañía anticipa un rango de pérdida operativa de US$ 1.500 millones a un ingreso operativo de US$ 1.500 millones basado en su expectativa de gastar US$ 4 mil millones en costos relacionados con el coronavirus. Eso se compara con su ingreso operativo de US$ 3.100 millones durante el mismo trimestre del año pasado.