Apple logra ventas récord y roza la inédita marca de US$ 1 billón en Wall Street

Comercialización del dispositivo estrella se ha desacelerado recientemente, llevando a la tecnológica a desarrollar servicios digitales y dispositivos complementarios.

Apple superó ayer todas las expectativas del mercado al anunciar sus resultados del tercer trimestre fiscal finalizado en junio, especialmente con las cifras de ventas futuras de sus productos, al sugerir que los consumidores seguirán adquiriendo iPhones de alta gama, servicios digitales y dispositivos portátiles como los AirPods y los Apple Watch.

Más de una década después de su debut, el iPhone sigue siendo el producto estrella de la compañía liderada por Tim Cook, representando al menos un 60% de los ingresos totales.

Sin embargo, sus ventas se han desacelerado recientemente, lo que ha llevado a la empresa a diversificarse, enfocándose en desarrollar servicios digitales y un conjunto de otros dispositivos complementarios.

Son precisamente esos negocios, además de precios más altos de los teléfonos, los que han impulsado el crecimiento de los ingresos. La firma obtuvo ventas récord en su división de nuevos negocios por US$ 9.550 millones en el tercer trimestre fiscal (entre abril y junio), a partir de los servicios que ofrece, un 31% más que el año anterior.

Esta categoría incluye la tienda de venta de aplicaciones App Store, Apple Music, el almacenamiento en la nube -iCloud- y el sistema de pagos online Apple Pay.

Pero, además, la compañía está trabajando en expandir sus ofertas con videos originales y un servicio de suscripción de noticias, con la mira puesta en alcanzar un negocio de US$ 50 mil millones en 2021.

Los “otros productos” de Apple -entre los que están los AirPods, los Apple Watch, el Apple TV y el HomePod- también experimentaron un fuerte crecimiento de 37% en los ingresos.

Buen tercer trimestre

Los resultados “estuvieron impulsados por las fuertes ventas continuas de iPhone, servicios y dispositivos portátiles, y estamos muy entusiasmados con lo que ofrecemos en nuestra cartera”, dijo ayer Tim Cook en un comunicado.

Las ventas para el tercer trimestre fiscal subieron 17% hasta US$ 53.300 millones, mientras que las utilidades fueron de US$ 2,34 por acción (US$ 11.332 millones). Analistas esperaban que éste último dato fuese de US$ 2,18 por título.

En tanto, la empresa vendió 41,3 millones de iPhones entre abril y junio, generando ingresos por US$ 29.900 millones.

Comparando las cifras con las proyecciones de los analistas, el dispositivo estrella se vendió menos, pero a un precio más elevado.

Se esperaba que al menos 41,6 millones de unidades fueran adquiridas por los clientes a un precio de US$ 699, cuando en realidad el costo promedio se ubicó en US$ 724 gracias, en parte, al iPhone X (que se ofrece inicialmente a US$ 999).

Futuro prometedor

La mirada de los inversionistas está puesta en el cuatro trimestre fiscal -que empieza en julio- porque es precisamente cuando suelen salir al mercado los nuevos modelos de teléfonos.

Para septiembre, Apple tendría previsto lanzar tres nuevos smartphones, lo que ha elevado las expectativas de Wall Street de que se generen más ventas y, por ende, más ganancias.

El gigante tecnológico estimó que los ingresos para el cuarto trimestre fiscal estarán entre US$ 60 mil millones y US$ 62 mil millones, por encima de los US$ 59.400 millones estimados previamente. Además, dijo que su margen de ganancia será de entre 38% y 38,5%.

El anuncio impulsó las acciones más de un 4% en operaciones fuera de rueda, sumando al avance de 12% que ha acumulado en lo que va de año. Esto coloca a los de Cupertino un poco más cerca de ser la primera empresa del mundo en alcanzar US$ 1 billón (millón de millones) en capitalización bursátil.

Samsung se muestra optimista a pesar de primera caída de sus ganancias

Samsung ofreció ayer una perspectiva optimista para los próximos meses, citando la fuerza en su negocio de chips, a pesar de haber reportado su primera caída de ganancias en siete trimestres a propósito de las débiles ventas de sus teléfonos insignia: el Galaxy S9 y el S9 Plus.

Los semiconductores generaron un 80% de las ganancias operativas del gigante tecnológico, que contabilizó beneficios de la división en 11.600 billones (millones de millones) de wones (US$ 10.400 millones), en el segundo trimestre.

Según la empresa, el desempeño se debió a la fuerte demanda mundial de dispositivos almacenadores de memoria durante los últimos dos años.

En tanto, la firma surcoreana reportó ganancias netas por 11.040 billones de wones en el segundo trimestre, un poco por debajo de los 11.050 billones de wones del año anterior y un 5,5% menos que el trimestre anterior. Las ventas además cayeron un 4% en un año, a 58.500 billones de wones.

La compañía dijo ayer que la continua fortaleza del mercado de memorias y la creciente demanda de paneles de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) impulsarían las ganancias en la segunda mitad del año.