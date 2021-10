Detienen negociación de acciones de Evergrande ante posible venta de unidad de servicios

Multinacionales

La firma inmobiliaria se apresura en descargar activos para evitar su colapso.

Evergrande suspendió la cotización de sus acciones en Hong Kong el lunes, ya que el desarrollador de bienes raíces más endeudado del mundo se preparaba para la posible venta de su unidad de administración de propiedades.

Evergrande Property Services Group también detuvo la negociación de sus acciones, indicando en un comunicado de la bolsa de valores que la decisión se tomó antes de "una posible oferta general" por sus acciones, sin revelar un comprador.

La compañía se apresura a vender activos para mejorar su posición financiera después de que no cumplió con los pagos de bonos en el extranjero el mes pasado, lo que generó expectativas de un vasto proceso de reestructuración.

La unidad de gestión de propiedades del grupo, que cotizó en Hong Kong en diciembre y tenía una capitalización de mercado de US$ 7.100 millones antes de la suspensión comercial, es uno de los activos más importantes de Evergrande, además de sus cientos de proyectos de desarrollo en China.

Las acciones de Hopson Development, un desarrollador que cotiza en Hong Kong con sede en Guangzhou, también se suspendieron el lunes "en espera de la publicación de anuncios en relación con una transacción importante de la Compañía". Los informes de los medios de comunicación de China continental sugirieron que compraría una participación mayoritaria en la subsidiaria de administración de propiedades Evergrande.

El bono de Hopson con vencimiento en 2023 cayó de 95 a 91 centavos por dólar a medida que los mercados asimilaron las implicaciones de un acuerdo.

Hopson se negó a comentar sobre los informes de una adquisición de la unidad Evergrande. "Con respecto a la suspensión de la negociación de acciones de la Compañía anunciada esta mañana, la Compañía no comenta sobre los rumores del mercado", dijo.



Evergrande no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Las acciones de Evergrande han perdido más del 80% de su valor este año y sus bonos se cotizan a niveles muy difíciles, con un bono de 2022 más recientemente a 26 centavos por dólar. El 23 de septiembre debía pagar un cupón de US$ 83,5 millones por el bono, pero los inversionistas dijeron que no se habían transferido fondos. Evergrande no ha hecho un anuncio oficial sobre el asunto.

Los problemas de la empresa han empeorado desde julio del año pasado. A fines de agosto, advirtió sobre el riesgo de incumplimiento, citando el efecto adverso de los "informes negativos" sobre su liquidez.

Los pasivos totales de Evergrande de más de US$ 300 mil millones han generado temores de un efecto de derrame en caso de su falla, especialmente dada la presión de Beijing sobre el sector inmobiliario en general para reducir el apalancamiento.

Evergrande ha buscado durante meses deshacerse de activos para recaudar efectivo. La compañía redujo su deuda que devenga intereses a US$ 89.000 millones de dólares, de US$ 717.000 millones entre diciembre y junio, aunque sus pasivos generales, que incluyen obligaciones con contratistas y otros negocios, continuaron aumentando durante el período.

La semana pasada, Evergrande vendió parte de una participación en Shengjing Bank, un prestamista regional en el norte de China, por US$ 1.500 millones, pero el banco insistió en que el dinero se usara para pagar las obligaciones que el desarrollador le debía.