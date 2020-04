Multinacionales

Alphabet reportó que la tasa de crecimiento de 13%, aunque se prevé que el negocio publicitario, su primer segmento de ventas, se vea afectado el segundo trimestre.

Alphabet, matriz de Google, se convirtió este martes en la segunda gran tecnológica estadounidense -después de Netflix- en reportar resultados para el primer trimestre del año.

Las acciones del gigante subieron más de 4% en operaciones fuera de rueda, debido a que lo anunciado estuvo levemente por sobre las expectativas de la industria, en medio de la crisis mundial generada por el coronavirus.

La firma reportó ganancias ajustadas por acción de US$ 9,87 e ingresos totales por US$ 41.160 millones. Para estos últimos, el consenso del mercado era de US$ 40.760 millones.

En tanto, la tasa de crecimiento de los ingresos de Alphabet se desaceleró a 13% desde 17% los tres meses previos y la publicidad se mantuvo como el negocio que más aporta a la firma, con un 82%.

Las ventas por la división de la nube estuvo en torno a los US$ 2.780 millones, levemente por debajo de los US$ 2.810 millones esperados por encuestados de FactSet. En cuanto a lo alcanzado con la plataforma de videos YouTube, la cifra fue de US$ 4.040 millones. Esta es la segunda vez que la compañía reveló datos de ingresos por publicidad en ambos sectores.

Javier Soltero, vicepresidente de Google y gerente general de G Suite, le dijo a CNBC a principios de este mes que el servicio de videollamadas Google Meet incluido en G Suite estaba recibiendo un uso 25 veces mayor que en enero.

El golpe del Covid-19

A futuro, se espera que las malas noticias lleguen de la mano del negocio de las compañías de viajes como Expedia Group y Booking Holdings que normalmente gastan mucho en anuncios de búsqueda de Google.

Y es que, por ejemplo, la primera dijo recientemente que normalmente gasta US$ 5 mil millones en anuncios, pero que probablemente "no gastará US$ 1 mil millones" este año por efecto de la pandemia. Del mismo modo, Booking podría reducir el gasto publicitario en Google desde aproximadamente US$ 4 mil millones en 2019 a un rango de entre US$ 1 mil millones y US$ 2 mil millones este año, predijo Mark Mahaney, analista de RBC Capital Markets.

Ya antes del informe, los analistas esperaban que el segundo trimestre sea el más afectado, considerando que los anunciantes empezaron a retirar sus aportes hacia fines del primer trimestre.

La compañía ha comenzado a implementar algunas medidas de reducción de costos. La semana pasada, se conoció que la compañía está reduciendo los presupuestos de marketing a la mitad y congelando varias de las actividades.

También les dijo a los empleados que retiraría las inversiones de los centros de datos y los recursos educativos para los trabajadores. Por el contrario, la plantilla de la compañía, que es el principal impulsor de los gastos de I+D, creció en 4.903 empleados en el cuarto trimestre, un aumento del 20% respecto al año anterior.