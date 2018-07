Starbucks firma acuerdo con Alibaba para llevar el café al domicilio

Multinacionales

El acuerdo será anunciado formalmente esta semana.

Starbucks unirá fuerzas con Alibaba Group Holding para distribuir a domicilio sus bebidas y dulces en China, según personas conocedoras de los planes. La medida es un esfuerzo para enfrentar la competencia y repuntar las ventas en el país.

Ele.me, el servicio de comida a domicilio de Alibaba, estará a cargo de la logística. El acuerdo será anunciado el jueves, según las personas consultadas, quienes pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública. Starbucks dijo la semana pasada que planea comenzar los despachos a domicilio con un socio este otoño en Pekín y Shanghái.

Un representante de Starbucks dijo que no comenta sobre rumores. Alibaba dijo que la empresa y Starbucks están “siempre explorando nuevas vías para profundizar nuestra alianza de largo plazo en China”. Las dos empresas se asociaron para instalar una experiencia interactiva en la ultramoderna cafetería de Starbucks en Shanghái.

Starbucks está entrando tarde al negocio de envíos a domicilio en respuesta a la caída de sus ventas en la segunda mayor economía del mundo. La empresa ha dicho que quiere formar parte de la rutina diaria de los consumidores chinos, adeptos a la tecnología; y hacer de este país su principal mercado en la próxima década, por encima de Estados Unidos.

“Ritual de estilo de vida”

“Recibir las cosas a domicilio se está convirtiendo en todo un ritual del estilo de vida en China, y el comportamiento de los consumidores está cambiando”, dijo Belinda Wong, máxima responsable de los negocios de la cadena en China, en una conferencia telefónica la semana pasada.

La alianza con Alibaba no se limitará a la distribución y los envíos, según una de las personas consultadas, quien no entregó más detalles. Tampoco se tratará de una alianza exclusiva, y el acuerdo de Starbucks con Tencent para pagos móviles no será afectado, aseguró.

La cadena de cafeterías sería la última en subirse al vagón de los envíos a domicilio en un país donde todo, desde productos frescos hasta máquinas elevadoras, puede comprarse por internet y ser despachado el mismo día.

Valioso aliado

La gigante estadounidense también ganará un valioso aliado con ele.me, que maneja cientos de miles de personas a cargo de los despachos diariamente a lo largo de China, y está sincronizando su red logística con su controladora, Alibaba, para aumentar la eficiencia. Ant Financial, también del cofundador de Alibaba Jac Ma, es otra de las firmas que respalda a la empresa emergente, lo que da a Starbucks acceso a la cadena líder de pagos móviles en el país, y -potencialmente- una amplia base de datos de consumidores.

El medio financiero Caijing informó previamente acerca de la alianza.

Starbucks anunció una caída de 2 por ciento en las ventas comparables de sus tiendas en el último trimestre en China. La cadena