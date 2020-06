Uber irrumpe en el transporte público con acuerdo en California

Multinacionales

Los residentes del estado podrán reservar viajes en minibuses públicos a través de la aplicación. La apuesta podría sentar las bases para vender su software en sistemas de transporte público de todo el mundo.

A Uber no le basta con prestar servicio para viajes compartidos, reparto de comida de restaurantes a domicilio, movilizar personal de salud en medio de la pandemia y apuntar al delivery de alimentos desde los supermercados, sino que ahora irrumpe en el transporte público.

La firma liderada por Dara Khosrowshahi firmó un acuerdo para administrar con su software el servicio público en la localidad de Marin, en el área de la Bahía de San Francisco, en California.

Los más de 250 mil residentes del condado podrán ahora reservar viajes en minibuses públicos a través de la aplicación de Uber, y coincidirá con otros pasajeros que viajen en la misma dirección.

El trayecto de 6,4 kilómetros costará US$ 4 para todo público y US$ 3 para aquellas personas con discapacidades u otros problemas de movilidad. El pago irá directamente a Marin Transit y la compañía no cobrará una comisión. Por el contrario, le cobrará a la autoridad una tarifa fija mensual durante los próximos dos años, que no superará más de US$ 80 mil durante ese período.

Si bien el contrato es menor cuando se compara con los ingresos trimestrales de la firma de US$ 3.500 millones, podría sentar las bases para que Uber venda su software como un servicio a los funcionarios de transporte público de todo el mundo.

David Reich, jefe de tránsito de Uber, dijo que estaban en conversaciones con "docenas" de regiones en "continentes múltiples" y que anunciaría más ubicaciones en 2020.

"Las agencias se han acercado a nosotros durante años, tratando de encontrar formas de aprovechar la tecnología que hemos construido dentro de Uber", dijo. "Este es el primer paso para que podamos proporcionarles eso".

Uber ya muestra opciones de transporte público en su aplicación en muchos lugares del mundo, pero este acuerdo es el primero que dirige directamente una flota gubernamental.

Además de los minibuses, que al principio transportarán solo dos pasajeros a la vez por el distanciamiento social, el condado pagará a Uber hasta US$ 70.000 adicionales por año para aplicar vales de descuento para viajes estándar de Uber reservados hacia y desde paradas de tránsito, un acuerdo similar a un trato que Marin había tenido previamente con Lyft.