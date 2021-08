Acuerdo entre Apple y Odecu: se inicia periodo de inscripciones de usuarios afectados para pago de compensaciones

Retail

El monto final que puede recibir cada consumidor se calculará tras la inscripción formal de los beneficiados, y podrá alcanzar hasta 1,25 UF (unos $37 mil/ US$ 48) por equipo involucrado.

Luego de que la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) alcanzara un acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) tras la demanda colectiva presentada a fines del 2018, la asociación anunció el inicio oficial de las inscripciones por parte de usuarios de iPhone, para el pago de compensaciones contempladas en el acuerdo conciliatorio.

El litigio surgió luego de que la empresa norteamericana reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de teléfono iPhone a medida que se hacían "viejos".

Así, desde hoy, hasta el 24 de noviembre, quienes tengan un iPhone modelo 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; 7; 7 Plus o 7 S deben ingresar a https://www.conciliacionsmartphones.cl, administrado por la empresa auditora Deloitte Chile, que es la encargada de recibir las inscripciones y procesarlas.

Durante la inscripción, los consumidores deberán realizar una declaración jurada sobre el hecho de haber sido usuarios de alguno de los modelos que forman parte del acuerdo y haber experimentado un rendimiento deficiente en los períodos indicados.

Una vez acogidos los antecedentes de los interesados, y verificado que se ajusten al acuerdo, Deloitte tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago del Beneficio Individual mediante un depósito bancario

Se espera que a finales de enero del próximo año comience el pago de los usuarios afectados.

Cabe recordar que el acuerdo alcanzado en abril pasado, se consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento, unos $2.525 millones, que ahora se comienza a repartir entre los usuarios inscritos en la web mencionada.

Odecu subrayó que el beneficio individual final que recibirá cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todos los interesados, y resultará de dividir el monto global señalado anteriormente entre todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF ($37 mil. aprox. / US$ 48) por equipo involucrado.