Cencosud fija inversiones por sólo US$ 400 millones para 2018

La empresa explicó que este monto podría ser mayor "conforme se vaya ejecutando el plan de venta de activos no estratégicos por US$ 1.000 millones anunciado a fines de agosto pasado".

Los principales objetivos de la inversión serán la innovación, competitividad de las tiendas, mejoras en capacidades logísticas y técnicas y el desarrollo omnicanal.

Además, durante 2018 continuará la construcción de sus centros comerciales en Lima y Medellín y la apertura y ampliación de otros tantos en la región.

La compañía liderada por Horst Paulmann también informó que espera ingresos por US$ 16.500 millones este 2018, año en que además seguirá avanzando en su Plan de Fortalecimiento y Rentabilización de sus negocios.



La cifra responde, entre otras cosas, a una proyección de mejora en todas sus divisiones de negocios y la aceleración de ventas en supermercados, mejoramiento del hogar y tiendas por departamento. Esto, sumado a un mejor contexto económico en la región, también les permitirá lograr un margen Ebitda Ajustado de 7,2%.