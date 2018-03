Cencosud y Falabella buscan fortalecerse en Brasil

Retail

Ambas compañías se encuentran implementando estrategias que apuntan a mejorar su portafolio y ventas.

Rodolfo Jara

Las mejores perspectivas que se esperan en Brasil han comenzado a levantar los ánimos de los dos grandes retailers chilenos que compiten en este mercado: Cencosud y Falabella.

Al menos en el caso de Cencosud, la perspectiva es que finalmente la operación dejará de representar un dolor de cabeza en su balanceo.

De acuerdo al gerente de Finanzas de Cencosud, Rodrigo Larraín, “estamos ganando confianza de que la parte más difícil quedó atrás”.

En Brasil –donde ya cumplen más de diez años operando- el CFO afirmó estar viendo señales claras de recuperación, por cuanto se encuentran a la espera de una “reversión” en los niveles de caída de ventas anotadas durante los últimos trimestres.

De todas formas, señaló que esto “todavía es muy gradual, y estamos lejos de poder hablar de una recuperación que tome fuerza. Pero hacia allá vamos y hemos hecho diversas mejoras en nuestras operaciones”.

Entre ellas ha estado el cerrar algunos locales en los que no han visto potencial de recuperación.

La compañía también está avanzando en sus planes para vender US$ 1.000 millones en activos no esenciales que anunció en agosto, aunque Larraín no entregó detalles sobre qué activos pretende desinvertir, ni en qué plazos.

El ejecutivo aseguró que el proceso de liquidación, junto con mejoras operacionales, permitirá al grupo reducir su ratio de deuda neta versus Ebitda por debajo de 3 veces en el corto a mediano plazo.

Falabella reforma locales

También con buenas perspectivas, el holding Falabella se encuentra apostando por reforzar sus operaciones. Para ello, la firma ha puesto sus fichas en el segmento de mejoramiento del hogar, donde opera en el país mediante sus marcas Sodimac y Dicico.

Esta última, se encuentra en medio de un plan de restructuración mediante el cual se están adecuando sus salas a un nuevo diseño y una ampliación de su mix. Ello, con productos que además de mejorar el hogar, permitan reformarlo y realizar mantenimientos.

Además se buscará potenciar la cercanía de sus tiendas (en zonas residenciales) y una selección de personal más especializado.

Durante el año pasado, fueron tres los locales que se remodelaron y el plan es llegar a nueve al cierre del presente ejercicio.

“Tenemos un plan para remodelar otras seis tiendas Dicico más este año, podríamos hacerlo más rápido. Ya estamos trabajando en tres tiendas y en la segunda mitad trabajaremos en las siguientes”, dijo en conferencia telefónica con analistas el gerente general de la firma, Sandro Solari.

En Chile, Falabella también está subiendo su apuesta por el segmento de mejoramiento del hogar. Esto impulsado por las mejores perspectivas para la construcción, toda vez que el Imacon (Índice de la Actividad de la Construcción) creció 3,1% tras 14 meses consecutivo a la baja.

“Estamos vendiendo más materiales de primera etapa de construcción. Entonces, este año para Chile, esperamos tener una mejor división de mejoras para el hogar”, señaló Solari.

Cencosud duplica ganancias

Cencosud informó que en el cuarto trimestre del año pasado registró ganancias por $ 321.221 millones, más del doble que los beneficios alcanzados en igual periodo de 2016.

Para el ejercicio completo, obtuvo una utilidad de $ 439.988 millones, un alza de 13,5%.

En los últimos tres meses del año pasado, la compañía liderada por Horst Paulmann anotó un Ebitda (ingresos después de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de $ 2,85 billones (millones de millones), cifra que aumenta a $ 10,46 billones considerando el período completo de doce meses.

En Brasil, los ingresos cayeron 5% en pesos producto de la deflación en alimentos y el cierre de siete locales.

Parte la construcción de primeros dos Sodimac en México junto a Soriana

A paso constante se encuentra avanzando en México el holding Falabella en su meta de alcanzar un portafolio de 20 tiendas de mejoramiento del hogar Sodimac, en el marco del joint venture con la supermercadista Soriana, la segunda más grande en el país después de Walmex.

El gerente general de la compañía, Sandro Solari, adelantó a analistas en conferencia telefónica por sus resultados trimestrales que las obras de las dos primeras tiendas Sodimac ya están en marcha.

La decisión del retail por aventurarse a este segmento se dio luego de detectar un mercado poco penetrado y muy fragmentado en México.

En el mismo marco, el máximo ejecutivo de la firma señaló que ya son 40 los supermercados Soriana en los que se está promocionando y distribuyendo la tarjera Falabella Soriana.

Para la ejecución de estos proyectos, cada empresa confirmó que realizará aportes por US$300 millones en capital y bienes raíces en los próximos cinco años.

Según informaron al momento del anuncio, el acuerdo se fundamentó en el aporte que podía hacer cada firma para el negocio.

En el caso de Falabella, provenía de su experiencia en el negocio de mejoramiento del hogar y el financiero. En el caso de Soriana, se centraba en su conocimiento del consumidor mexicano y su lata capilaridad de supermercados, que están presentes en prácticamente todos los estados del país.