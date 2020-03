Crónica de un mall en cuarentena

Retail

El miércoles 18 de marzo el Costanera Center cerró sus puertas por decisión municipal. Solo está permitido que abran las farmacias y el supermercado en su interior.

Jueves 19 de marzo. 10:00 AM.

Las puertas del mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia, están abiertas. En su interior, en cambio, las casi 330 tiendas que alberga el centro comercial de Cencosud, empresa controlada por Horst Paulmann, están cerradas. Hay excepciones, claro, el supermercado Jumbo, las farmacias, el Laboratorio Clínico UC y los cajeros automáticos para realizar operaciones bancarias básicas. Así lo dispuso la autoridad municipal dos días antes: la tarde del martes 17 de marzo, la alcaldesa Evelyn Matthei comunicó a la ciudadanía que el Concejo de esa comuna había aprobado un artículo transitorio que regula el horario y cierre del comercio debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Convirtiéndose así en el primer gran mall en salir de funcionamiento.

En las cuatro entradas que vimos abiertas hay guardias repartiendo alcohol gel para que los escasos visitantes que circulan –a esa hora son cerca de 50– por el centro comercial más grande de Latinoamérica –268.000 metros cuadrados construidos– se limpien las manos. Ellos no usan guantes ni mascarillas, así lo ha dispuesto la empresa a cargo de la seguridad del re- cinto, pero sí mantienen una distancia prudente cuan- do la gente se acerca a preguntar algo.

Uno de ellos, responsable a esa hora del acceso de Andrés Bello, asegura que no tiene miedo y plantea su hipótesis sobre la situación: "Esto es toda una conspiración inventada para acallar las manifestaciones so- ciales en distintas partes del mundo, incluido, por su- puesto, Chile. Esta enfermedad es como muchas otras influenzas, solo que le pusieron un nombre distinto. No tengo miedo", dice el joven de no más de 25 años mientras ofrece desinfectante a los transeúntes.

La banda del Titanic

El 12 de junio de 2012 fue inaugurado el Costanera Center; su construcción había comenzado en marzo de 2006 y la inversión superó los US$ 1.000 millones. Horst Paulmann cumplía así uno de sus sueños: construir la torre más alta de Latinoamérica, con 62 pisos y 400 metros de alto, todo un ícono de un Santiago que se desarrollaba rápidamente. Hoy, la to- rre de oficinas sigue abierta, aunque son pocos los que llegan hasta ella. Sin embargo, la emblemática cascada de 8 metros de ancho y 12 metros de alto del mall, ubicado en el barrio conocido como Sanhattan, no está andando y el tradicional sonido de sus gotas –que forman textos e imágenes– se extraña al oído mientras se avanza por pasillos prácticamente vacíos y a media luz. Pero no es todo silencio: por los parlantes se escucha música, se trata de un pop femenino anglo, que casi como la banda del Titanic, acompaña a los pocos valientes que por esas horas circulan en un mall que estaba acostumbrado a recibir entre 3,1 y 3,9 millones de visitas mensuales, según datos de GeoResearch.

