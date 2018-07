Retailtainment: la apuesta de Mallplaza para enfrentar la amenaza del e-commerce

Retail

En la presentación ampliada por su apertura a bolsa, la empresa aseguró que en sus proyectos futuros, los espacios de entretenimiento tendrán un rol protagónico. Los Domínicos es el ícono de esta estrategia.

“Retailtainment”. Ese fue el término escogido por el vicepresidente ejecutivo de Mallplaza, Fernando de Peña, para abordar la que será su estrategia de crecimiento en los próximos años: ampliar los espacios de entretención, para hacer frente al acelerado avance del comercio electrónico, que ha puesto en duda el futuro de los centros comerciales.

“Si vamos a crecer como compañía, será con un porcentaje mayor de entertainment del que tenemos hoy” aseguró ayer el ejecutivo, en el marco de la presentación ampliada realizada en el hotel Ritz-Carlton, con motivo de su próximo debut en bolsa este 27 de junio.

Graficando esta estrategia, De Peña recurrió a la experiencia de uno de sus principales activos, Los Dominicos, donde aseguró que “en todos los lugares del centro comercial están pasando cosas. Los espacios están diseñados para que la gente se entretenga”.

Actualmente, la empresa que opera en Chile, Perú y Colombia agrupa una superficie arrendable (GLA) de más de 1.600.000 m2. De acuerdo al ejecutivo, su apuesta por los servicios alternativos ha logrado acaparar parte importantede estos espacios. “Tenemos del orden de un 62%-65% de retail y 18% de entertainment, y tenemos otro porcentaje importante de educación, salud, oficinas”, expuso.

En esta línea, aseguró que Autoplaza ya vende 17% de los autos nuevos de Chile, teniendo el mayor market share de toda la industria.

Es así que para el máximo ejecutivo de Mallplaza, los centros comerciales han trascendido a ser mucho más que espacios para realizar compras. “Hoy son más que nada centros urbanos, o incluso si uno empuja un poco más allá, son verdaderos hubs sociales”.

Siguiendo este objetivo, señaló que en sus próximas aperturas y remodelaciones este segmento será protagónico: “Se va a hacer mucho en brownfield, y en greenfield lo vamos a incorporar en muchos proyectos”.

Reconociendo la amenaza del comercio electrónico, Agustín Richards, gerente de Planificación, Estudios y Sostenibilidad, aseguró a su turno que en la región, su participación en las ventas aún tiene mucho camino por recorrer.

“Hay un gran competidor que es el comercio electrónico. En la región aún es limitado. En Chile llega a ubicarse entre un 3% y 5% dependiendo de la estimación. En la región está cerca de 3%, en Colombia y Perú no llega a estos niveles. Esperamos que siga creciendo fuertemente a dos dígitos con algunos obstáculos o barreras como en mercados más desarrollados. Haciendo frente a una baja bancarización y adopción de tecnología”.

No obstante al desafío que están implicando estas tecnologías, Mallplaza no pasa por alto las oportunidades que ofrecen las innovaciones, y el valor agregado que pueden dar a sus activos.

En este sentido, De Peña señaló que “desde hace muchos años operamos de forma automatizada todos los centros comerciales de Chile. A fines de este año tendremos incorporado Perú y a fines del próximo año Colombia también, eso nos genera mucha eficiencia”.

Con la presentación, Mallplaza concluye con el roadshow local. Entre el 12 y 20 de julio continuará con la presentación internacional, y se llevaría a cabo en Brasil y Estados Unidos, que será coordinada por JPMorgan y Morgan Stanley.

Firma se fortalece en Perú y Colombia con aperturas y remodelaciones

Más aperturas y remodelaciones están en la mira de Mallplaza para fortalecer sus operaciones en Perú y Colombia, en paralelo con su cambio de estrategia de crecimiento.

Según Agustín Richards, gerente de Planificación, Estudios y Sostenibilidad, son tres nuevas aperturas las que se alistan para los próximos meses, con las que aumentarán su superficie arrendable desde 1.600.000 m2 a más de 1.700.000 m2 al próximo año.

"En Perú estamos presentes en Trujillo, Lima y Arequipa. Estamos sumando un proyecto en la ciudad de Lima que ha comenzado su construcción en los últimos meses", expuso, sumando además las dos aperturas que tienen contempladas en Colombia, en los municipios de Manizales y Barranquillas.

Particularmente en Perú habrá "más foco en brownfield", o proyectos de crecimiento que aprovechan activos existentes.

Destacó al mercado que en los últimos años el crecimiento de la compañía se ha mantenido a ritmo constante. "Hemos agregado un centro comercial greenfield por año, hemos pasado de 12 a 21" destacó. A ello se suman tres adquisiciones que han realizado en los últimos años. El promedio de los activos de Mallplaza es de 75.700 m2, manteniendo un 96% de su tasa de ocupación.

Durante los últimos doce meses, ha registrado ingresos por US$ 474 millones, en tanto que las ganancias totalizan US$ 174 millones y el Ebitda US$ 375 millones.