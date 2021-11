MedicHome apuesta al auge de la hospitalización domiciliaria y duplicar su facturación en 2022

Salud

Tras el aumento de 50% en estos servicios por efecto de la pandemia, la empresa ve amplios espacios de crecimiento futuro a partir de sus ventajas en costos y los avances en atención remota.

Uno de los servicios médicos que ha experimentado el mayor desarrollo en el último tiempo ha sido la hospitalización domiciliaria, que durante la pandemia ha mostrado crecimientos superiores al 50% en el país.

Tras su partida a mediados de 2020, la empresa MedicHome ha confirmado el dinamismo de este rubro, ya que de los 350 pacientes que atendió durante sus primeros doce meses de operación, la firma ha consolidado su nivel operativo atendiendo ya a alrededor de 140 pacientes mensuales, y desde su base en Santiago ya cuenta actualmente con capacidad de atención entre las regiones de Arica y Parinacota y de los Lagos. "Vamos creciendo todos los meses y se adelantaron todos los tiempos de nuestro plan de negocios, en el que estamos adelantados en casi un año y medio respecto de lo que teníamos estimado", afirma Diego Hurtado, socio y director ejecutivo de MedicHome.

La firma ha venido logrando un progresivo aumento en sus niveles de facturación que cerraron en alrededor de $ 1.500 millones en los 12 meses iniciales desde junio del año pasado. "En 2021 vamos a vender en torno a $ 3.500 millones, y según nuestra estimación, esperamos que en 2022 el monto de venta debería ser de $ 7.500 millones", proyecta Felipe Letelier, también socio de la firma y gerente general.

Además del giro central enfocado en la atención hospitalaria en el domicilio –para lo cual cuenta con equipamientos como camas clínicas, ventiladores, bombas y monitores-, MedicHome también cuenta con otras líneas de servicios médicos como la realización de tratamientos (kinesiológicos, nutricionales, fonoaudiológicos, ventilación asistida y mecánica, entre otros), toma de exámenes a domicilio, teleasistencia y cuidadoras.

El equipo

Con trayectorias en el mundo de la salud en ámbitos como el sistema isapre y la atención remota, Hurtado y Letelier sumaron al equipo fundador de la empresa al médico cirujano pediátrico Rodrigo Iñíguez. A los fundadores se sumaron inversionistas y family office como es el caso del grupo Forestal Alba que aportaron al despegue del proyecto.

Para dar inicio a las operaciones, MedicHome levantó del orden de US$ 500.000 y al año de funcionamiento se invirtieron del orden de US$ 300.000 más para financiar su crecimiento. Y dadas las proyecciones de expansión de la empresa, se espera hacer una nueva inversión en el corto plazo.

"Aunque es un concepto que lleva mucho tiempo en Chile, no está tan desarrollado a pesar de haber empresas importantes, por lo que estábamos convencidos que debíamos entregar un valor agregado con un diferencial mayor, y uno de nuestros pilares es medicalización del servicio ya que muchas empresas de hospitalización domiciliaria no tenía un director médico, o bien era part time por medio día. No solo tenemos un director médico full time, sino además un director de calidad médica", explica Hurtado.

En la actualidad, el equipo de coordinación y gestión ejecutiva de MedicHome está conformado por cuarenta y cuatro integrantes, a los que se suman otras 200 personas que brindan servicios profesionales. "El 95% por ciento es personal médico, enfermeras, TENS, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc. Y existen coordinadores y jefaturas por cada tema de salud que requiere una coordinación acuciosa y organizada", indica Hurtado.

Uno de los sellos de la empresa es su estándar tecnológico. Es así que junto con las prestaciones de atención remota en tele consulta, vigilancia 24/7 por el equipo médico a través de cámaras y trazabilidad e informe de la medición de parámetros de salud, MedicHome ofrece servicios de asistencia a procedimientos como electrocardiogramas, controles de hemoglobina glicosilada y perfil de lípidos. Asimismo, entrega dispositivos que permiten el monitoreo en tiempo real como glucómetros, oxímetros, tensiómetros y balanzas. "Entregamos a los pacientes oxímetros que transmiten datos a una central que los recepciona y administra, permitiendo saber cuál es su saturación de oxígeno en ese minuto, su evolución en tiempo real, recibir alertas sobre los datos que estén fuera de rangos clínicos para que el doctor actúe", señala el ejecutivo como ejemplo de las posibilidades que ofrece el telemonitoreo remoto, para el cual la firma tiene alianzas con dos empresas españolas, de hardware y dispositivos, y de software y administración de datos clínicos.

"También implementamos teleconsulta con auscultación con dispositivos de híper alta definición y calidad de sonido, de manera que el doctor, a través de una enfermera nuestra en la casa del paciente, puede auscultar absolutamente todo, tal como si lo estuviera viéndolo en persona. Esto permite que el médico pueda realizar visitas mucho más reales y con mayor frecuencia", explica Hurtado.

Menores costos

Los ejecutivos enfatizan que una de las ventajas de estos servicio es su costo sustancialmente menor al de las clínicas. "Si bien no es directamente comparable un día-cama entre una clínica y de hospitalización domiciliaria, al relacionar los aspectos comparables en ambos casos, en promedio el día-cama de hospitalización domiciliaria es un 75% más barato", señala Hurtado. En este punto puntualiza que "nos preocupamos por el correcto control de costos y que la atención a cada paciente sea la que médicamente corresponda".

Si bien del orden de un 40% de los pacientes atendidos son adultos mayores y un porcentaje similar corresponde a niños, la empresa atiende un amplio espectro de edades que va desde los dos meses hasta más de noventa años. Además, "abarcamos todo el ámbito de complejidades, desde las necesidades más básicas de la vida cotidiana de un adulto mayor con algún nivel de dependencia, hasta de quienes están pasando por accidentes cerebrovasculares, cuidados paliativos o el buen morir", indica Letelier. Al mismo tiempo, destaca el crecimiento del segmento de casos complejos pediátricos para los cuales los servicios en el hogar "ofrecen un efecto de control súper potente, además del involucramiento familiar en el cuidado con las mejores prácticas".

En materia de especialidades, una prueba de fuego para MedicHome fue el programa realizado con Fonasa durante cuatro meses para la rehabilitación de 150 pacientes postCovid, experiencia a que han ido ampliando a nuevos campos como la actual atención de cinco pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ámbito en el cual "pretendemos ser un actor importante y bien resolutivo".

Si bien el Covid evidenció para todos los actores de la salud que la "hospitalización domiciliaria es un tremendo aliado", Hurtado puntualiza que esta tendencia es previa a la pandemia a nivel mundial mundo. Pone como ejemplo el caso de España "un país que en esto va a la vanguardia, se hospitalizan domiciliariamente alrededor de 2.200 pacientes anuales por cada millón de habitantes –y se estima que un 30% de las hospitalizaciones físicas podría hacerse por esta modalidad- mientras que en Chile son sólo de 250 pacientes por cada millón de habitantes, lo que evidencia un camino gigante por recorrer".

Sobre la estrategia que viene, Letelier indica que la prioridad será "consolidar el modelo de negocio apalancado con un alto nivel de tecnología y continuar con nuestras alianzas, junto con traspasar todas las barreras que pudieran presentarse en términos de regulación, certificaciones y resoluciones sanitarias, etc. Nos quedan hartos pasos que dar y podemos con los grupos de inversionistas que tenemos hoy en un horizonte cercano".