WeTransfer desiste de oferta pública inicial en medio de presión por ventas de acciones tecnológicas

Telecom/Tecnología

La oferta en Ámsterdam se retira debido a las condiciones volátiles del mercado, dijo el jueves la plataforma de intercambio de archivos.

WeTransfer retiró los planes para una oferta pública inicial en Ámsterdam después de que una venta masiva de acciones tecnológicas afectara el apetito de los inversores.

La oferta se retira debido a las condiciones volátiles del mercado, dijo el jueves la plataforma de intercambio de archivos. La semana pasada, la compañía rebajó un 20% de su objetivo original de ingresos, buscando recaudar 125 millones de euros (US$140 millones). La oferta pública inicial propuesta había valorado a la empresa en hasta 716 millones de euros.

Gavin Launder, administrador de fondos de Legal & General Investment Management, dijo que las condiciones del mercado estaban en parte detrás de su decisión de no participar en la OPI. También citó preocupaciones de que la compañía "no tenía barreras reales de entrada y preocupaciones de que Google y Amazon.com Inc., los propietarios de la infraestructura de la nube, pudieran mudarse".

Las acciones tecnológicas se han visto atrapadas en una rotación de activos de crecimiento espumoso, ya que la perspectiva de aumentos en las tasas de interés impulsa los rendimientos de los bonos al alza. El subgrupo de tecnología del índice Stoxx 600 es el de peor desempeño del índice de referencia este año.

"Los juegos de colaboración se han convertido en una propuesta de salida a bolsa complicada", dijo Patrick Basiewicz, analista del corredor FinnCap. "WeTransfer parecía sólido, pero esta desconfianza, la volatilidad actual del mercado y la valiosa valoración de la oferta no deberían hacer que el retiro de la OPI sea demasiado sorprendente".

Una persona familiarizada con el asunto le dijo a Bloomberg que la compañía tiene muchas opciones sobre la mesa y no descarta fusiones y adquisiciones o una posible cotización futura.

WeTransfer ya había moderado sus expectativas de valoración, perdiendo la etiqueta de unicornio reservada para nuevas empresas con un valor de más de mil millones de dólares. Los accionistas Highland Europe Technology y HPE Institutional Fund II habían planeado vender parte de sus participaciones en la oferta pública inicial.

La decisión de la compañía de no cotizar en este momento "no cambia de ninguna manera" la intención de Highland de seguir siendo un accionista a largo plazo, dijo la socia Irena Goldenberg.

Morgan Stanley y Bank of America Corp. fueron los coordinadores globales, junto con los corredores de libros ABN Amro Bank NV, en cooperación con Oddo BHF SCA y Barclays Plc.