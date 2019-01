Apple respira aliviada tras superar expectativas del mercado al cierre de 2018

Actualidad internacional

Las acciones de la tecnológica subieron más de 6% fuera de rueda. Pese a que reconoció el impacto de la desaceleración en China y no entregó cifras sobre las ventas del iPhone, otras áreas tuvieron un desempeño mejor al esperado.

Apple logró tomar un respiro ayer e impulsar sus acciones al menos un 6,22% en operaciones fuera de rueda, luego de entregar mejores resultados a los esperados para su primer trimestre fiscal de 2019 (correspondiente a octubre a diciembre de 2018), tradicionalmente marcado por las ventas de la época de Navidad.

La firma que lidera Tim Cook superó levemente las expectativas para las ganancias, al reportar US$ 19.965 millones o US$ 41,8 por acción. Analistas esperaban US$ 4,17 por título. En cuanto a los ingresos, reportó que cayeron un 5% interanual a US$ 84.310 millones en los tres meses finalizados en diciembre de 2018; sin embargo, el dato quedó aún por sobre los US$ 83.970 millones esperados.

El fabricante de iPhone dijo, además, que devolvió US$ 13 mil millones a través de dividendos y recompras en el trimestre, y que finalizó el período con saldo de efectivo neto de US$ 130 mil millones.

Desaceleración china

A pesar de los resultados positivos, el impacto de China y de la guerra comercial siguen pesando sobre el desempeño de Apple. En conferencia de prensa, Cook dijo que esperaba "que las tensiones comerciales entre China y EEUU se hubiesen disipado", luego de haberse cobrado hasta un tercio de su valor de mercado desde octubre.

Y es que la segunda mayor economía del planeta reportó el trimestre pasado su expansión más lenta desde 2009 y precisamente Apple obtiene cerca de un quinto de sus ventas de la Gran China.

La firma reportó que la comercialización de sus equipos en esa región cayeron al menos en US$ 5 mil millones, a diferencia de América y Europa donde subieron.

"Aunque fue decepcionante no lograr nuestras expectativas de ingresos, administramos Apple a largo plazo, y los resultados de este trimestre demuestran que la fortaleza subyacente de nuestro negocio es profunda y amplia", dijo Cook. A inicios de enero, el director ejecutivo de la compañía había remecido a los mercados al estimar que no lograrían el objetivo de ventas, lo que había colocado la barrera de expectativas muy baja.

iPhone sigue cayendo

En tanto, los ingresos del iPhone cayeron 15% frente al mismo período del año anterior, pero el número de dispositivos activos a fines de 2018 subió en 75 millones (o un 9%) hasta los 900 millones de aparatos.

"Esperamos un entorno macroeconómico más débil año tras año, especialmente en los mercados emergentes, incluida China", dijo a FT Luca Maestri, director financiero de Apple. "Por otro lado, esperamos que sigamos aumentando los ingresos del resto del negocio, más allá del iPhone".

Precisamente, en esas divisiones la firma reportó crecimiento. Las ventas en el área de servicios (iCloud, Apple Music y App Store) subieron 19% a US$ 10.900 millones, mientras que los ingresos de las Mac avanzaron un 8,7% a US$ 7.400 millones y los de los iPad crecieron 17$ a US$ 6.700 millones.

Por primera vez, la compañía calificó a los dispositivos "portátiles, hogar y accesorios" como una categoría de producto con ventas por US$ 7.300 millones, que se traduce en un alza de 33%. Y, también por primera vez, no proporcionó ventas de unidades trimestrales para el iPhone. Analistas de Canalys estiman que se vendieron 71,7 millones de iPhones en el último trimestre, un 7% menos frente al año anterior.

A futuro

Para el próximo trimestre, los de Cupertino mantienen un pronóstico en línea con las proyecciones de los especialistas, con ingresos de entre US$ 55 mil millones y US$ 59 mil millones, que significaría un descenso de entre 3% y 10%, respecto del mismo período del año anterior. Según Bloomberg, se espera que la cifra alcance los US$ 58.970 millones.