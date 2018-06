Argentina se paraliza en rechazo a la política económica de Macri

Actualidad internacional

EL presidente criticó la medida de fuerza diciendo que “los paros no contribuyen a nada”, pero el gobierno reconoció que los salarios quedaron desactualizados. El transporte y la banca adhirieron a la huelga.

Buenos Aires y las principales ciudades de Argentina amanecieron ayer paralizadas por la huelga general de 24 horas a la que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina. Los trabajadores se manifestaron en contra del ajuste económico que está realizando el presidente Mauricio Macri y para pedir alzas salariales en línea con la elevada inflación esperada para este año.

Si bien el presidente mantuvo una defensa sólida de sus decisiones, el nuevo ministro de la Producción reconoció que los sueldos quedaron desactualizados tras la ronda de negociaciones salariales por sector (conocidas como paritarias), en las que el gobierno puso un techo de 15%.

En la tercera manifestación organizada por la CGT en contra de la administración de Macri, se cortaron los accesos a las capitales provinciales, se realizó una marcha hacia el Obelisco y se paralizó el transporte de buses, trenes, metro y aviones en toda la nación. Los mercados financieros, por su parte, registraron escasas operaciones porque los trabajadores bancarios se plegaron al paro.

Como consecuencia de la falta de transporte público, los empleados se ausentaron de sus oficinas o trabajaron desde la casa. En el caso de las fábricas, varias debieron permanecer cerradas, sobre todo en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, reportó el diario La Nación.

En el caso del transporte aéreo, los seis sindicatos que integran el Frente Gremial Aeronáutico se sumaron al paro, por lo que no hubo vuelos de ninguna empresa que opere en el país durante toda la jornada.

Menos FMI, más sueldos

Quienes adhirieron al paro lo hicieron en contra de la política económica del gobierno, en específico contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el aumento de las tarifas, y abogando por la reapertura de las paritarias de forma libre y el fin de los despidos de funcionarios públicos.

Para la CGT, el movimiento fue un éxito, ya que “tuvo un alto nivel de acatamiento”, que respondió al “fracaso del diálogo social y de la política”.

“Hay una nueva oportunidad, espero que este gobierno haya leído el paro de hoy (ayer). Los dirigentes gremiales no son los que paran a la gente, porque podemos convocar al paro que queramos pero si la gente está bien, no va a parar”, emplazó Carlos Acuña, uno de los máximos dirigentes de la central obrera. Y advirtió que actuarán con prudencia, pero que “los tiempos son cada vez más cortos porque el hambre no espera”.

La política económica del gobierno está “afectando seriamente no solamente a los trabajadores sindicalizados sino a las PYME, comercios, economías regionales y sectores más vulnerables del país”, dijeron.

Según estimaciones del gobierno, la medida de fuerza provocó pérdidas por 29 mil millones de pesos argentinos (US$ 1.070 millones).

Ante eso, los dirigentes respondieron: “En los últimos meses se han perdido US$ 11 mil millones por la corrida cambiaria sin ningún paro sindical. ¿De quién es la responsabilidad?”.

“Acá se trabaja”

El mandatario ha tenido días difíciles. El desplome del peso frente al dólar provocó un drenaje de las reservas del banco central y obligó a Macri a dar un golpe de timón y a cambiar a todo su equipo económico.

La buena noticia llegó la semana pasada y por partida doble, ya que el MSCI decidió elevar al país de categoría, saliendo del grupo de “frontera” e ingresando a los “mercados emergentes”, lo que inyectará nuevos fondos a la economía de la mano de la inversión de los fondos institucionales, y el FMI desembolsó el primer tramo de ayuda, por US$ 15 mil millones.

“Los paros claramente no contribuyen a nada, no suman. Yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador, y por generar nuevas oportunidades”, aseguró ayer Macri en una entrevista con un medio de Tandil, su ciudad natal.

“Acá se trabaja”, dijo luego el presidente en un video grabado mientras ingresaba a la Casa Rosada y subido a su cuenta de Instagram.

A pesar de que Macri ha responsabilizado a factores externos por el deterioro de la economía, como la sequía y el fortalecimiento internacional del dólar, la semana pasada reconoció que “fracasó” en su intento por bajar la inflación y que las metas que se establecieron “fueron un exceso”.

Ayer, su nuevo ministro de Producción, Dante Sica, se reunió por separado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y con la Unión Industrial Argentina (UIA). Ante ellos describió un panorama sombrío para la economía en los próximos seis meses y dijo que su gestión se focalizará en el corto plazo, según publicó La Nación.

Sica admitió además que el techo de 15% en las negociaciones salariales quedó desactualizado. Macri impulsó un decreto la semana pasada para sumar otros 5 puntos a lo ya convenido, mientras que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó el domingo a La Nación que “si el empresariado lo puede pagar, el 25% nos parece un buen acuerdo”.

Suspensión de vuelos afecta a 15.800 clientes de aerolíneas chilenas

Un total de 15.800 clientes fueron los afectados por la suspensión de vuelos de las aerolíneas chilenas Latam Airlines y Sky Airlines, tras el paro nacional convocado en Argentina el día de ayer.

Según informaciones de las compañías, Latam Airlines Argentina canceló 116 vuelos, 50 de los cuales eran domésticos y 66 internacionales. Esto imposibilitó que 14.800 pasajeros pudieran viajar.

En el caso de Sky Airlines, la compañía canceló diez vuelos a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, afectando a un total de 800 pasajeros.

Latam Airlines Argentina hizo un llamado a modificar el viaje original. Para ello abrió las opciones de cambio de fecha o vuelo hasta quince días después de la fecha original, cambio de ruta sin multas o devoluciones sin multa. "Latam Airlines Argentina lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y reitera su compromiso con los más altos estándares en seguridad y calidad de servicio", dijo.

En el caso de Sky se indicó que "podrán realizar un cambio de fecha sin cargo ni diferencia tarifaria, desde hoy y hasta 30 días después de la fecha original de su vuelo". Además podrán cambiar de ruta de vuelo "sin cargo, sujeto a las diferencias de tarifa aplicable", señaló.

Para solicitar la devolución del dinero ésta se podrá hacer "hasta 30 días después de la fecha original de su vuelo".

La huelga en Argentina también afectó en Brasil las operaciones de Latam y Gol, así como las extranjeras, como Aerolíneas Argentinas, Emirates, Qatar, Ehiopian y Swiss, que realizan conexiones desde Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Curitiba y Recife.

Merval cae casi 5% en jornada con bancos cerrados

Una magra jornada vivió el Merval, el principal índice bursátil de Argentina, en medio del paro general por 24 horas en el vecino país. La bolsa porteña cayó 4,59%, luego de que el viernes también reportara un episodio negativo, retrocediendo 2%.

La baja estuvo en línea con las plazas mundiales, aunque fue mayor si se compara con las bolsas de Europa y con los índices de Wall Street y el resto de la región, salvo México y Brasil que cerraron con números azules. Además de los temores por el aumento de las tensiones comerciales entre China y EEUU, la jornada estuvo marcada por el paro convocado por la central de trabajadores (CGT), a la que adhirió el sector financiero. Como resultado, los bancos cerraron sus puertas al público.

La caída de ayer del Merval fue liderada por las acciones de las firmas financieras y del sector energético. Incluso, sus ADRs en Nueva York también sufrieron. Entre los papeles bancarios que cayeron tanto en Argentina como en EEUU están Banco Francés y Grupo Financiero Galicia. Por el lado de las energéticas está YPF.

Mientras tanto, el dólar experimentó su tercera baja consecutiva desde que el presidente Mauricio Macri renovó al equipo económico, lo que significó el arribo de Luis Caputo al banco central. El tipo de cambio se ubicó en 27,68 pesos argentinos.

Durante la jornada, la autoridad monetaria de Argentina, por cuenta del Ministerio de Hacienda, realizó una nuevo remate de dólares al contado por US$ 100 millones, tras el préstamo que recibió del Fondo Monetario Internacional.

Los bonos argentinos tampoco se escaparon de los efectos de la paralización, anotando una caída promedio de 2%, según consignaron medios transandinos.

Las acciones de Latam -una de las empresas chilenas que paralizó sus operaciones al otro lado de la Cordillera- cerraron ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago con una caída de 3,39%, en $ 6.782,1. Fue una de las bajas más pronunciadas de la jornada y, por su alta incidencia en el IPSA, una de las razones del retroceso de este indicador.

La acción acumula una pérdida de 10,8% en el mes y de 22,2% en lo que va de año, golpeada en parte por la inestabilidad en Argentina.