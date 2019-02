Déficit del presupuesto en EEUU alcanza cifra récord

Actualidad internacional

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el déficit presupuestario del país se amplió a US$ 319 mil millones en los primeros tres meses del año fiscal, por el aumento de los gastos y poco cambio en los ingresos.

La brecha creció un 42% entre octubre y diciembre, en comparación con los mismos tres meses de 2017. Las entradas aumentaron un 0,2% a US$ 771.200 millones, mientras que el gasto subió 9,6% a US$ 1,1 billones (millones de millones). El dato seguro avivará las preocupaciones sobre la creciente deuda nacional, que superó los US$ 22 billones esta semana.