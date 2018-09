Economista boliviano: “Existen muy pocos países que sean tan complementarios”

Actualidad internacional

El experto señala que la actual tensión política entre Chile y Bolivia no debiese afectar el comercio futuro entre ambas naciones.

Gran expectación ha causado el dictamen del fallo de la Corte Internacional de Justicia del próximo lunes. Ante este panorama, Roberto Laserna, economista, escritor, profesor y analista boliviano, experto en temas financieros, entrega su punto de vista, poniendo énfasis en el futuro de las relaciones comerciales entre ambas naciones.

-¿La constante tensión entre Chile y Bolivia ha afectado el comercio entre ambas naciones?

-En este momento el problema no radica en si existe una tensión o no con Chile. Creo que la situación política no amerita un problema comercial entre las dos naciones. Lo que sí ha afectado el comercio han sido los problemas de gestión social con los sindicatos en los puertos, que llevan larga data, y el aumento del déficit comercial por la caída de las exportaciones debido a la contracción de las reservas de gas.

-¿Cree que la demanda política boliviana se reaviva por temas electorales?

-Ha sido muy frecuente, desde los años ‘60 por lo menos, poner en la agenda el tema de la reivindicación marítima. Esto ha estado muy estrechamente asociado a las dificultades políticas de los gobiernos. Se ha visto que los gobiernos que se sienten más firmes, fuertes y sólidos en temas institucionales, buscan salidas mucho más pragmáticas y prácticas. Pero, cuando los gobiernos en Bolivia se sienten políticamente débiles, es cuando tienden a recurrir a un mecanismo de reivindicación con una vieja demanda, o la identificación de un enemigo externo. En ese sentido, el tema marítimo ha demostrado ser muy funcional

-¿Hay nerviosismo en el sector empresarial por el fallo que se dará a conocer el lunes en la Corte Internacional de Justicia? ¿Cree que afectará la actividad económica entre ambas naciones?

-Francamente depende de cómo ambos gobiernos manejan el resultado. De todas maneras, cualquiera sea el dictámen de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Bolivia y Chile tienen que seguir conversando y negociando. Hay que seguir buscando mecanismos de hermanamiento y de cercanía que den salida a los productos bolivianos hacia los océanos. Esto debe permitir también a Chile encontrar mercados y apoyo en Bolivia. He dicho muchas veces que existen muy pocos países que sean tan complementarios como estas dos naciones y creo que su distintivo más positivo debiese ser el acercarse a trabajar juntos.

-En Chile se cree que cualquiera sea el fallo, Morales lo interpretará como un triunfo ¿Está de acuerdo?

-Ambos gobiernos intentarán ver con positivismo el fallo. Seguramente presentarán su gestión como exitosa. Lo importante no es cómo proclamen su victoria, sino como seguirá a futuro el panorama.