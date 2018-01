El mayor riesgo para la economía global este año es una crisis geopolítica, advierte Eurasia

Actualidad internacional

El alza de China, una guerra tecnológica, México y el proteccionismo están entre los principales peligros para el crecimiento económico mundial en 2018.

El mayor riesgo que enfrentará la economía global este año será una crisis geopolítica, advirtió ayer la consultora de riesgo político Eurasia Group. “En los 20 años desde que creamos Eurasia Group, el ambiente global ha tenido alzas y bajas (...) Pero si tuviéramos que elegir un año para una gran crisis inesperada -el equivalente geopolítico de la crisis financiera de 2008- tendría que ser 2018. Lo sentimos”, escribió la firma.

La mayor incertidumbre se relaciona con las acciones de China para llenar el vacío que se ha creado a medida que la influencia mundial de Estados Unidos cae, a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Estamos actualmente en medio de una recesión geopolítica, y la respuesta de Estados Unidos es: ‘no es problema mío’. Sus aliados tampoco son capaces o están dispuestos a responder”, dijo en la presentación del informe Ian Bremmer, el presidente de la consultora, agregando que la primera economía mundial seguirá perdiendo su influencia este año.

“EEUU primero y las políticas que resulten de ese lema han erosionado el orden liderado por EEUU y sus vallas de contención”. Con eso, el principal riesgo será China y el rol que asumirá en este vacío de poder. “El modelo político de China se percibe ahora como más fuerte que nunca”, mientras que “el modelo político de EEUU está debilitado” y liderado por “uno de los presidentes estadounidenses más frágiles de la historia moderna”.

“China está instalando estándares internacionales con menor resistencia que nunca. Beijing invierte y extiende su influencia prometiendo no interferir en la vida política y económica de otros países, que ahora tienen más posibilidades de alinearse e imitar a China”, consignó el informe. Con eso, un conflicto entre China y EEUU –particularmente comercial- es más probable este año.

Seguridad y el Nafta

El segundo mayor riesgo es la posibilidad de un conflicto internacional serio causado por “un paso en falso o un error de juicio”, como un eventual ciberataque, el desarrollo de las tensiones en Corea del Norte e Siria, roces entre EEUU y Rusia y la propagación del terrorismo del Estado Islámico.

Una guerra fría tecnológica también es un peligro para la economía mundial. “A largo plazo, la convergencia de inteligencia artificial, big data y redes ultra rápidas cambiará las reglas del juego. EEUU y China competirán para desarrollar IA y súper computación”, y lucharán por el dominio en mercados emergentes como África y América Latina.

En nuestro continente el principal riesgo será México, cuya economía será “dañada desproporcionalmente” por la incertidumbre por el Nafta y las elecciones presidenciales, en las cuales la victoria del favorito Andrés Manuel López Obrador “representaría un quiebre fundamental con las políticas amigables con los inversionistas”. “Veremos cambios en el clima de inversionEs este año”, aseguró Cliff Kupchan, presidente del directorio de Eurasia.

Además de un serio conflicto internacional, en la lista de riesgos están las relaciones de EEUU con Irán y su cuestionamiento del acuerdo nuclear, la seguridad en África y el surgimiento de nacionalismo e islamismo en el sur de Asia.

Erosión institucional

“En todo el mundo desarrollado, la confianza en las instituciones se ha debilitado”, pero este año estará marcado por la propagación del populismo que quedó patente con el Brexit y la elección de Trump.

Por otro lado, el alza de los movimientos antiestablishment en los países desarrollados creará más barreras –y más invisibles, como préstamos y subsidios- no sólo en la manufactura y agricultura, sino que en la economía digital e innovación.

A pesar de que ya pasó un año y medio desde la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, el incierto resultado de las negociaciones sigue en la lista de los principales riesgos para la economía global y para la estabilidad interna del país.

Falsas alarmas

Además de los riesgos reales, la consultora destaca un número de “falsas alarmas”, como la “poca habilidad” de Trump de implementar “políticas desestabilizadoras”, los riesgos políticos en la Unión Europea –que, según Kupchan, disfrutará del otro “año positivo”- y el conflicto político en Venezuela, que “parece estar congelado”.

“La oposición está increíblemente débil y dividida, y Maduro ha mostrado su disposición de crear instituciones sin legitimidad y robar elecciones”, aseguró Bremmer.

“Obviamente, la economía es un desastre, y no mejorará este año, pero en otros frentes consideramos que la situación es bastante estable. Este tipo no va a dejar el poder en el futuro cercano, y aunque lo haga, la alternativa probable no será mucho mejor”, sentenció.