Inversión extranjera en Brasil alcanza nivel más alto desde 2012

La inversión extranjera directa totalizó US$ 88.300 millones el año pasado, un máximo de seis años, pero medido como porcentaje del PIB el dato es el mayor desde 2001

Brasil atrajo Inversión Extranjera Directa (IED) el año pasado al ritmo más rápido desde 2012, pues su nuevo gobierno mostró señales de mayor apertura al comercio y disposición para integrar el país con la economía global.

La inversión extranjera directa totalizó US$ 9.000 millones el mes pasado y US$ 88.300 millones para todo 2018, informó el lunes el banco central. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban entradas de US$ 7.500 millones en diciembre. Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión extranjera directa alcanzó el nivel más alto desde junio de 2001.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo a los inversionistas en el Foro Económico Mundial en Davos la semana pasada que quiere integrar mejor al país en la economía mundial. Su administración se ha comprometido a implementar una agenda pro-negocios que incluye la venta de activos controlados por el Estado. La IED se ha extendido a varios sectores de la economía de Brasil.

"La entrada neta de US$ 88.300 millones en IED el año pasado, la más alta desde 2012, refleja una combinación de precios atractivos de activos y mayores perspectivas de crecimiento. De cara al futuro, esperamos que la IED sea igual de fuerte en 2019, impulsada por la privatización y la eliminación de restricciones para la propiedad extranjera en ciertos sectores bajo la nueva administración", dijo Adriana Dupita, economista de Bloomberg Economics.

Brasil publicó un déficit de cuenta actual de US$ 815 millones en diciembre, según el informe del banco central, mucho más que el déficit de US$ 300 millones estimado por los economistas. El déficit de la cuenta corriente de Brasil representa el 0,77% del PIB.