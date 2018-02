Moisés Naím: “Latinoamérica puede dar otro paso y sancionar a quienes dirigen el régimen de Venezuela”

Actualidad internacional

El columnista y exministro del país dice que se debe discutir un arbitraje electoral para los comicios presidenciales, adelantados para el 22 de abril.

“Cuba ha invadido Venezuela”, sentencia el columnista y escritor Moisés Naím, consultado sobre la crisis que afecta al país en que nació y del que fue ministro y director del banco central. Desde Washington, donde colabora con el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, el experto analiza las elecciones presidenciales venezolanas de este año luego de que el gobierno de Nicolás Maduro las adelantara para el 22 de abril.

“No hay que olvidar que Saddam Hussein tenía elecciones frecuentemente y las ganaba con amplio margen. Otros dictadores sienten la necesidad de hacer la pantomima de unas elecciones para cubrirse con una pintura de democracia. Así son las elecciones de Maduro”, sostiene.

- ¿Debería la oposición participar de estas elecciones?

- Lo que hay que discutir no es sobre las fechas, ni si la oposición tiene que ir. Hay que discutir quién es el árbitro electoral, quién garantiza que las elecciones sean limpias y transparentes, por qué no se acepta la observación internacional de la OEA. La conversación realmente no debería ser sobre elecciones, sino sobre la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro.

- Tras la ruptura del diálogo en República Dominicana, ¿qué salida ve para la crisis?

- La ruptura del diálogo refleja la intransigencia de un gobierno que no acepta ninguna de las condiciones que imponen árbitros objetivos como Chile y otros países. No estamos hablando de dos grupos encontrados, sino de una dictadura que representa una potencia extranjera, que es Cuba, que ocupa el país, frente a una oposición decimada por inhabilitaciones, extradiciones y encarcelamientos. Ante eso, cualquier frase que resuma en una línea una solución para Venezuela va a ser de una simpleza inaceptable.

Presión internacional

- El grupo de Lima, que integra Chile, ha subido la presión. ¿Qué espera de esa instancia?

- Espero que ellos entiendan claramente que estamos hablando de que un país latinoamericano ha ocupado otro país de una manera furtiva. Cuba ha invadido Venezuela, no con gran despliegue de tropas, pero sí a través de un mecanismo sofisticado del Siglo XXI, que le permite controlar el funcionamiento del Estado. Hasta que no se entienda que cuando se está hablando con el gobierno actual de Venezuela se está hablando en realidad con el régimen cubano, habrá pocos avances.

- ¿Qué puede hacer la región?

- Está la idea de que las sanciones individuales sean latinoamericanas o europeas, que es el siguiente paso, para que quienes dirigen el régimen y se hayan beneficiado, ellos y sus socios, cómplices y familiares, no puedan quedarse tranquilos disfrutando de sus fortunas gigantescas y mal habidas en Europa, en EEUU o en el resto de América Latina.

- EEUU evalúa establecer sanciones contra el petróleo. ¿Presionará más al régimen de Maduro?

- Las sanciones generales a la economía venezolana son un grave error, porque la economía venezolana está destruida. Sin embargo, EEUU sí puede liderar una coalición internacional que imponga severas sanciones a los corruptos, violadores de DDHH, a los que abusan del poder en Venezuela y a sus familiares. Tenemos evidencia de que esas sanciones individuales tienen un impacto muy importante y más que las sanciones genéricas sobre la economía. A quienes dirigen el régimen en Venezuela no les importan las sanciones al país, porque no les interesa el bienestar de los venezolanos. Les interesa su propio bienestar, el de sus familiares, el de sus testaferros y el de sus cómplices.