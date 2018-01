Nominado de Trump como embajador en Chile tiene vínculos empresariales con yerno del presidente

Actualidad internacional

Andrew Gellert es hijo de Charles Gellert, que tiene una serie de negocios en sociedad con las empresas de Jared Kushner.

Cuando la Casa Blanca nominó a un nuevo embajador para Chile este mes, elogió su papel al dirigir el negocio de importación de alimentos de su padre. No se mencionaron sus profundos lazos financieros con la familia del yerno del presidente, Jared Kushner.

Andrew Gellert es presidente de Gellert Global Group e hijo de George Gellert, un amigo cercano del padre de Jared, Charles Kushner. Ambos hombres hicieron negocios por décadas, creando una red profunda de conexiones financieras entre sus empresas familiares en el sector inmobiliario, los medios y la banca.

El más destacado de sus intereses compartidos es 666 Fifth Avenue, una torre de oficinas de Manhattan fuertemente endeudada, que ha sido objeto de una cacería mundial por parte de inversionistas. Cuando Jared Kushner compró el periódico Observer, algunos de los fondos vinieron de parte de los Gellerts. En un banco de Nueva Jersey en el que ambas familias tienen participación, Andrew Gellert se sienta en la junta con el cuñado de Jared Kushner, David Orbach.

Andy es un joven brillante que ha sido fundamental en la construcción de un muy exitoso negocio familiar", dijo Charles Kushner a través de un portavoz. "Nuestro país tiene la suerte de que Andy sirva en una embajada tan importante".

Las llamadas y los correos electrónicos a Andrew Gellert en Gellert Global no fueron respondidos.

Un portavoz de la Casa Blanca de Jared Kushner no respondió preguntas sobre la relación de Kushner con Gellert.

Español Básico

Gellert, de 50 años, casado y padre de tres hijos, no es ajeno a Chile, ya que ayudó a su empresa a expandirse en el negocio de la exportación de nueces y frutas secas desde allí. Pero no tiene experiencia diplomática y solo habla español básico.

Las embajadas han sido durante mucho tiempo una forma de pagar a los grandes donantes de campaña, aunque con menor frecuencia se otorgan a socios comerciales. A pesar de haber contribuido con Hillary Clinton en 2003, el padre de Andrew fue uno de los primeros patrocinadores de la campaña presidencial de Donald Trump, dándole US$ 10 mil al comité de acción política "Make America Great Again" dos meses después de que Trump anunció que se presentaba, según el Center for Responsive Politics.

Charles Kushner recibió fondos de Gellert en un ámbito diferente. Él construyó su negocio comprando y restaurando apartamentos en jardines suburbanos en toda la costa este, y George Gellert estaba entre los ricos más importantes de Nueva Jersey que invirtieron en estos negocios, informó Bloomberg en diciembre.

"Hemos hecho muchos miles de millones de dólares en negocios juntos, y todo está siempre en un apretón de manos", dijo Charles Kushner sobre George en un perfil de la revista Cornell University. "Nunca ha leído un documento legal que yo le haya dado, y pasa lo mismo conmigo".

Documentos muestran que George Gellert estuvo involucrado en acuerdos de apartamentos anticipados en Nueva Jersey, Pensilvania y Maryland. Después de que Charles Kushner fuera declarado culpable de manipulación de testigos, contribuciones ilegales a campañas electorales y evasión de impuestos en 2005, Gellert a menudo co-garantizaba préstamos para propiedades con Seryl Kushner, la esposa de Charles.

666 Fifth Avenue

Su mayor bien inmobiliario ha tenido problemas recientemente. Kushner Co. posee el 50,5% de 666 Fifth Avenue, y la participación de Gellerts en ese porcentaje es significativo, según una persona familiarizada con el trato. La propiedad está perdiendo dinero y una hipoteca de US$ 1.200 millones vence en febrero de 2019.

Kushner Co. había preferido derribar la torre de 41 pisos y construir una doble en su lugar. La compañía buscó inversores en China, Qatar, Arabia Saudita, Israel, Francia y Corea del Sur. No se ha anunciado nada. Su socio en el edificio, Vornado Realty Trust, ha dicho que el plan no es factible.

Los Kushner y Gellert tienen intereses en Regal Bank. La institución financiera con sede en Livingston, Nueva Jersey, tiene vínculos con otra en la misma ciudad: NorCrown Bank, cuyo presidente era Charles Kushner. Después de que NorCrown fuera adquirida por Valley National Bancorp en 2005, varios altos ejecutivos y algunos empleados terminaron en Regal Bank, incluido el cuñado de Jared Kushner, David Orbach, presidente de la compañía.

Los Gellerts también han invertido en Thrive Capital, la firma de capital de riesgo fundada por Joshua Kushner, el hermano de Jared.

Jared Kushner renunció como director ejecutivo de Kushner Co. cuando se unió a la administración de su suegro, Donald Trump, en enero del año pasado. Se deshizo de algunos activos que consideraba posibles conflictos por su papel como asesor principal en la Casa Blanca. La mayoría de esas desinversiones fueron a familiares cercanos.

Líneas difusas

Los destinos financieros compartidos de Gellert y Kushner muestran cuán difusas pueden ser las líneas, incluso cuando las distinciones se crean en papel. Un informe financiero presentado por Andrew Gellert a la Oficina de Ética Gubernamental y obtenido por Bloomberg no incluye ninguna mención de la familia Kushner. Enumera las compañías en las que Gellert tiene un interés, pero no está obligado a revelar otros beneficiarios reales en las entidades. Y no tiene que revelar entidades que están en manos de otros miembros de la familia Kushner.

Los Gellert han hecho negocios en Chile desde al menos 1999, cuando compraron J.F. Braun & Sons y Camerican International de ConAgra Inc. Las dos subsidiarias importan pasas y arándanos secos, así como alcachofas en conserva y congeladas, espárragos y apio. En 2008, formó Andes Quality SA con Agracom de Australia. Esta empresa procesa pasas en una instalación al norte de Santiago. En 2016, Gellert Group compró KHI International Trade, una compañía de abastecimiento de alimentos con una oficina en Chile.

Andrew Gellert no será el primer enlace chileno de Kushner. El hogar que Jared y su esposa, Ivanka Trump, están alquilando en Washington D.C., es propiedad de Andrónico Luksic, un poderoso multimillonario minero chileno que se vio envuelto en una batalla legal con el gobierno de los EEUU por las licencias para explorar cobre en Minnesota.

La pareja admiró la casa de seis habitaciones en el barrio tony Kalorama al mismo tiempo que Luksic buscaba una propiedad allí en diciembre de 2016. Un agente de bienes raíces hizo el trato y los Kushners se convirtieron rápidamente en sus inquilinos, según publicaba un artículo de Wall Street Journal en marzo.

El mes pasado, la administración Trump aprobó los permisos para la empresa de Luksic que la administración Obama había retenido.

En Chile, el conglomerado en expansión de la familia Luksic opera en muchos de los negocios del Grupo Gellert, incluido el procesamiento y transporte de alimentos. Andrónico Luksic, sin embargo, nunca ha conocido a un miembro de las familias Kushner o Gellert, según una persona con conocimiento de sus asuntos.