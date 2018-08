Preocupación por Turquía impacta a mercados de riesgo

Actualidad internacional

La lira anotó nuevos mínimos frente al dólar y el banco central intervino, aunque aún sin aplicar el alza de tasas que el mercado espera desde julio.

La tormenta perfecta que vive la economía de Turquía derrumbó ayer a la lira, que anotó un nuevo mínimo histórico y remeció a los mercados, en medio de una creciente disputa política del país con Estados Unidos.

Tras meses de fuerte volatilidad, la moneda turca volvió a desplomarse hasta 11%, llegando a cotizarse en más de 7,2 unidades por dólar, para luego recuperarse a 6,9. En la última semana, la divisa ha retrocedido 22%, en medio de una crisis política y financiera. Desde principios de año, la baja llega al 45%.

En el corazón de la debacle está la alta inflación y los cuestionamientos de los inversionistas sobre la independencia del banco central, luego de que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, resultara reelecto tras una promesa de mayor control sobre la política monetaria del país.

Pero el ingrediente final ha sido la escalada de tensiones entre Ankara y Washington, que llevan semanas en una creciente disputa diplomática. A inicios de este mes, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones a dos ministros turcos, exigiendo la liberación de un pastor estadounidense acusado de espionaje y terrorismo. El viernes, el fracaso de diálogos entre ambas naciones derrumbó la moneda un 16%.

Erdogan –quien en julio nombró a su yerno, Berat Albayrak, como ministro de Hacienda, perdiendo aún más la confianza de inversionistas– insistió ayer en que su país enfrenta una “guerra económica” desde el extranjero, y prometió perseguir a los “traidores” que propaguen rumores de control de capitales.

“El nivel actual de la tasa de cambio no tiene bases económicas”, señaló el mandatario. “Turquía tiene fundamentos económicos fuertes y seguirá siendo robusta”. También acusó a EEUU de “disparar a los pies de sus socios estratégicos”.

Problemas macro

Pero el mercado no ve la fuerza que destaca el mandatario. En julio la inflación anual fue de 16%, pese a lo cual el banco central no aplicó un alza de tasas ampliamente esperada. Ayer la entidad prometió tomar “todas las medidas necesarias”, pero sólo relajó las exigencias de efectivo para bancos comerciales y de liquidez en moneda extranjera.

El domingo, el premio Nobel de Economía Paul Krugman comparó la situación de Turquía con la crisis asiática de 1997. “Sin importar la razón, la deuda extranjera ha hecho que la economía sea vulnerable a una espiral mortal”, escribió en una columna para el New York Times. “La pérdida de confianza hace caer la moneda, lo que hace más difícil pagar las deudas en divisas extranjeras; eso golpea a la economía real y reduce aún más la confianza, lo que golpea aún más a la moneda, y así sucesivamente”.

En un reporte a clientes, el banco Standard Chartered señaló que el país “es el más vulnerable entre los emergentes frente a los cambios globales de aversión al riesgo”. Agregó que, para comenzar a superar la crisis, debería subir la tasa en al menos tres puntos porcentuales.

Los analistas estaban divididos sobre el posible contagio a otros mercados. Los bonos de Italia a diez años anotaron su mayor rendimiento en una semana, en medio de lo que expertos consideraron una consecuencia de la aversión al riesgo. La canciller alemana, Angela Merkel, dejó ver su preocupación al pedir que se asegurase la independencia del banco central y señalar que “a nadie le conviene una Turquía débil”.

Entre los emergentes, las monedas más golpeadas fueron las de Sudáfrica, México y Argentina, que se debilitaron entre un 4% y un 6%, a medida que la correlación entre la lira turca y sus pares llegaba a su mayor nivel en un año, según datos de Bloomberg.

Pero analistas de Capital Economics señalaron que los movimientos podrían “ser temporales. No esperaríamos que la mayoría de los bancos centrales emergentes reaccionen”.

Axel Christensen:

"Argentina es el país en la región que más se parece a Turquía"

Por Javiera Donoso

Además de la lira turca, la moneda que más ha sufrido los últimos días de turbulencias en los mercados globales, a raíz de la crisis en Turquía, es el peso argentino. Y para Axel Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock, esto se debe a las similitudes entre ambas economías. Sobre las perspectivas globales, el ejecutivo ve que hay elementos que podrían contener la volatilidad.

–¿Por qué se han visto tan impactados los mercados de riesgo?

– Lo de Turquía pone el dedo en la llaga, particularmente en los países que están en una situación más parecida a Turquía. Por eso Argentina lo resiente más. Es el país en la región que más se parece a Turquía, en el sentido de que tienen el déficit de cuenta corriente más alto, una situación más dependiente a los flujos externos, etcétera. Hay países en una mejor situación. El que más se ha defendido es el peso chileno, porque la economía chilena tiene menos semejanzas con la situación de Turquía.

–En su momento se agrupaba a Turquía, Argentina y Brasil. ¿Está tan frágil éste último?

– Brasil tiene diferencias con respecto a esos países, por el lado de la cuenta corriente. Donde hay más similitud es en la situación de la deuda fiscal, y en ese sentido puede producirse quizás un nexo, pero hay bastantes diferencias a primera vista.

–¿Se espera una recuperación para los mercados emergentes?

– Estamos terminando la temporada de entrega de resultados de las compañías en EEUU y ha sido impresionante lo buenos que han sido. Entonces, por un lado tienes buenos fundamentos económicos. Pero, se están viendo tensionadas por estos episodios de volatilidad en países emergentes que todo indicaría que se van a mantener más o menos contenidos en el país de origen o países que se puedan ver similares en su situación. Las otras economías o las bolsas en general debieran moverse en un terreno intermedio, entre lo positivo que se están viendo con los resultados en EEUU y el peligro que estamos viendo. Esas son las dos fuerzas que van a estar tensionando el mercado, y en estos días en los emergentes ha tirado más el ruido de Turquía y la aversión al riesgo.

–¿Qué se espera para Chile en particular?

– Obviamente algo de contagio hemos visto, por el tipo de cambio, particularmente. Pero si es que el mercado se enfoca más en los fundamentos de crecimiento económico, la bolsa chilena debería reinsertarse en una ola más positiva. En el caso particular de Chile la discusión que hemos visto en el último tiempo con respecto a expectativas económicas y cómo eso pueda movilizar al gobierno en cuanto a anuncio de medidas puede ser más relevante.

Sigue la volatilidad: preocupación impacta a los mercados de riesgo

Ciertamente las noticias de los últimos días en torno a Turquía no han dejado indiferente al mercado. Por el contrario: la ansiedad de los inversionistas por la situación de uno de los principales mercados emergentes ha dejado una huella de pérdidas en bolsas, monedas y materias primas.

Ayer no fue la excepción. Mientras persistieron las preocupaciones, el aumento de la aversión al riesgo impactó fuertemente a las monedas emergentes. La lira turca, al epicentro de la turbulencia, lideró las bajas con una caída de 7,59% frente al dólar, seguida por el rand sudafricano (-2,58%) y el peso argentino (-2,38%). En el mercado cambiario local, la tendencia se replicó cuando el cruce dólar-peso llegó hasta los $ 661,2 vendedor tras una escalada de $ 6,4.

"El contagio de Turquía ha gatillado una aversión al riesgo hacia mercados emergentes. No sería sorpresa el registro de una salida de flujos por parte de inversionistas desde fondos de acciones y renta fija para esta semana", comenta Diego Torres, gerente de renta fija internacional de MCC.

A la par, el dólar, considerado como activo refugio, marcó ayer su tercera jornada consecutiva de avances, alcanzando su mayor nivel desde junio del año pasado.

Otras clases de activos consideradas como riesgosos también sintieron el impacto, como fue el caso de las acciones.

Las bolsas en Europa se vieron impactadas nuevamente, en un contexto de preocupación sobre la exposición del sector financiero a Turquía. El EuroStoxx 50, que agrupa a las principales acciones de la Zona Euro, cayó un 0,48%, mientras que el DAX alemán cedió un 0,53% y el CAC francés perdió un leve 0,04%. El FTSE 100 de Inglaterra, por su parte, cayó 0,32%.

En Asia, el golpe fue más pronunciado, con marcadas bajas en el Nikkei japonés (-1,98%), el Hang Seng de Hong Kong (-1,52%) y el CSI 300 chino (-0,43%); mientras que Wall Street sufrió pérdidas más contenidas en el Dow Jones (-0,5%), el S&P 500 (-0,4%) y el Nasdaq (-0,25%).

En el caso de Chile, el referente de la bolsa local IPSA encontró un nuevo mínimo del año tras su sexta jornada consecutiva de caídas. Al cierre de las operaciones, cedió 0,68% hasta los 5.231,36 puntos.