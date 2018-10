Semana clave para las tecnológicas con Facebook y Apple entregando resultados bajo la presión del mercado

Actualidad internacional

Amazon y Alphabet decepcionaron en el tercer trimestre y golpearon con fuerza las acciones del sector. El Nasdaq ha caído 11% en octubre y podría ser el peor mes desde noviembre de 2008.

Esta semana será clave para las tecnológicas estadounidenses después de que, a fines de la pasada, Amazon y Alphabet -dos de las cuatro mayores compañías del sector- decepcionaran al mercado con la entrega de sus resultados y golpearan con fuerza las acciones de la industria a niveles de la crisis financiera.

Tras un impresionante segundo trimestre, que vio crecer la capitalización bursátil de gigantes como Amazon y Apple a US$ 1 billón (millón de millones), los inversionistas temen que las tecnológicas hayan llegado a su peak y que ello se esté reflejando en el parqué. Y es que el índice Nasdaq ha caído 11% sólo en octubre, encaminado a ser el peor mes desde noviembre de 2008.

La mirada está puesta entonces en Facebook y Apple que darán a conocer mañana y el jueves, respectivamente, su desempeño entre julio y septiembre.

Ésta podría ser la oportunidad de oro para la industria para recuperarse en bolsa, en momentos en que estiman que el entorno podría tornarse más difícil a medida que la economía global se desacelera.

Miedo latente

Mark Zuckerberg es quien tiene mayor presión sobre sus hombros, luego de que el gigante de las redes sociales tuviera un pésimo segundo trimestre que terminó borrando de su cartera US$ 124 mil millones –casi la mitad del PIB de Chile-, la mayor caída de valor bursátil para un sólo día en la historia de EEUU.

La plataforma reportó entonces que, entre abril y junio, el promedio de usuarios visitando diariamente el portal creció menos de lo esperado y que los ingresos tampoco estuvieron a la altura de las estimaciones.

Éste fue apenas el primer golpe del escándalo de filtración de datos de Cambridge Analytica, que terminó afectando a más de 87 millones de personas.

El miedo a otro impacto bursátil está latente, ya que en julio Facebook advirtió a Wall Street que las cifras no mejorarían mucho en la segunda mitad de 2018. Según estimaciones de Bloomberg, el gigante habría logrado, en los tres meses hasta septiembre, US$ 13.800 millones en ingresos y US$ 5.617 en ganancias. ¿Cumplirá con las expectativas esta vez?

Otra cara de la moneda

El panorama para Apple es un poco más alentador. En su tercer trimestre fiscal, la compañía de Tim Cook superó las estimaciones y aseguró que los ingresos de los tres meses posteriores serían muy positivos.

La firma estimó que las ventas estarán entre los US$ 60 mil millones y US$ 62 mil millones, más de lo estimado previamente. Además, dijo que su margen de ganancia será de entre 38% y 38,5%.

Datos de Bloomberg concuerdan con las previsiones y apuntan a que los ingresos serán de US$ 61.470 millones y que los beneficios superarán los US$ 13.440 millones. Sin embargo, preocupa la constante desaceleración en la comercialización del iPhone.

Quizá por ello, la compañía siga en pie con sus planes de diversificar los productos y servicios que ofrece, por lo que mañana colocará en el mercado nuevas versiones de iPads y de Macs, que se sumarán al reciente lanzamiento de su dispositivo estrella.