Trump dice que colusión no es delito previo a juicio por influencia rusa

Actualidad internacional

El presidente estadounidense intensificó ayer su embestida contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, al decir que, si bien su campaña no pactó con Moscú para modificar el rumbo de los comicios, la colusión no constituye un delito.

Trump lanzó este nuevo ataque horas antes de que se iniciara un juicio en Virginia contra Paul Manafort, su exjefe de campaña, por cargos de fraude bancario e impositivo. Este es el primer juicio relacionado a una investigación de catorce meses por el rol que habría jugado Rusia en la elección.

“¡La colusión no es un delito, pero eso no importa porque no hubo colusión (excepto por parte de la corrupta Hillary y los demócratas)!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.