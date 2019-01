Venezuela tiene 20 toneladas de oro listo para enviar: Dirección desconocida

Actualidad internacional

El reclamo desató una oleada de especulación e indignación en las redes sociales. Cuando se le preguntó cómo sabía esto, Guerra no proporcionó pruebas.

El legislador venezolano José Guerra lanzó una bomba en Twitter el martes: el Boeing 777 ruso que había aterrizado en Caracas el día anterior estaba allí para extraer 20 toneladas de oro de las bóvedas del banco central del país.

¿Otro comentario extravagante de un legislador que está tratando de llamar la atención sobre la difícil situación de Venezuela en crisis? Talvez no. Por un lado, Guerra es un ex economista del banco central que se mantiene en contacto con viejos colegas allí. Por otra parte, una persona con conocimiento directo del asunto le dijo a Bloomberg News el martes que se han reservado 20 toneladas de oro en el banco central para su carga. La persona, valorada en unos 840 millones de dólares, representa aproximadamente el 20 por ciento de sus tenencias de metal en Venezuela. No proporcionó más información sobre los planes para esos bares.

Con el presidente del presidente Nicolas Nicolás Maduro perdiendo el control de las escasas finanzas y reservas del país gracias a las sanciones de EE. UU., Quien puede poner sus manos en las 200 toneladas de oro que se estima que tiene la nación en el país y en el extranjero se ha convertido en una cuestión clave. La nación debe miles de millones a sus clientes, Rusia y China, así como a los tenedores de bonos, y también necesita divisas para comprar alimentos para su gente hambrienta.

Venezuela ha intentado durante años aumentar sus reservas de oro alentando la minería, poniendo a los militares a cargo de vastos territorios que producen el metal precioso. El procesador estatal de oro Minerven funde el mineral en barras, que los aviones militares llevan a las bases aéreas alrededor de Caracas. Los soldados lo descargan regularmente en vehículos blindados destinados al banco central y más allá.

Estados Unidos ha estado trabajando para poner al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, quien dice que él es el presidente legítimo de la nación, a cargo de las finanzas venezolanas y ha matado de hambre al régimen. La semana pasada, el Banco de Inglaterra rechazó la solicitud de los funcionarios de Maduro de retirar $ 1,2 mil millones de oro almacenado allí después de que los principales funcionarios de los Estados Unidos, incluido el Secretario de Estado Michael Pompeo y el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, presionaron a sus homólogos del Reino Unido para cortar el régimen en el extranjero. bienes.

El lunes, un avión de Nordwind Airlines, un popular operador de vuelos chárter con sede en Moscú, aterrizó en el aeropuerto internacional cerca de Caracas, según el sitio web de rastreo de vuelos FlightRadar24. Un portavoz de Nordwind declinó hacer comentarios el miércoles sobre el propósito del vuelo.

El ministro de finanzas, Simon Zerpa, se negó a comentar sobre el oro de la nación y también dijo que no había un avión ruso en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

"Voy a comenzar a traer aviones rusos y turcos cada semana para que todos se asusten", dijo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no tiene información sobre el avión charter, dijo el miércoles la portavoz Maria Zakharova. No hay planes para evacuar a los rusos de Venezuela, dijo.

Soporte Kremlin

"Nordwind hace un gran número de estos vuelos para ordenar", dijo Oleg Panteleyev, jefe de AviaPort, un consultor de aviación de Moscú. "Por regla general, no hay muchos pedidos para Venezuela, por lo que este país no puede considerarse un destino popular entre los rusos", aunque no hay una prohibición oficial de alquilar un avión allí, dijo.

El Kremlin ha prodigado apoyo en el país latinoamericano en los últimos años, por lo que es uno de los mayores receptores de préstamos e inversiones rusos y un puesto de avanzada de la influencia de Moscú en una región dominada por los Estados Unidos. Pero Rusia ha sido reticente a cometer más capital, especialmente porque los funcionarios de la oposición han dicho que podrían no cumplir con todas las obligaciones del gobierno de Maduro.

Rusia prometió "hacer todo" para proteger a Maduro contra los esfuerzos de EE. UU. Para destituirlo cuando el gobierno de Trump emitió nuevas sanciones contra Venezuela el lunes, sin detallar qué medidas tomaría.

Mientras tanto, un alto funcionario del ministerio de finanzas de Rusia advirtió que Venezuela podría tener problemas para cumplir con los pagos en virtud de un acuerdo de reprogramación de deuda de 3.15 mil millones de dólares alcanzado en 2017. La próxima cuota de $ 100 millones se debe en marzo. El ministerio dijo más tarde que Rusia espera que Venezuela cumpla con sus obligaciones, según un comunicado enviado por correo electrónico.