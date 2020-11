Biden dice tener votos suficientes para ganar y Trump anuncia las primeras acciones legales

Economía

Michigan, Pensilvania y Wisconsin ya sufrieron las consecuencias de las críticas del republicano al voto por correo. El exvicepresidente, en tanto, hizo un llamado a la unidad.

Habiendo pasado más de 24 horas desde que las mesas de votación comenzaron a cerrar en Estados Unidos, todavía no hay certeza sobre quién gobernará el país los próximos cuatro años, tal como muchos habían advertido que ocurriría.

Los que sí están seguros de los resultados son justamente los candidatos a la Casa Blanca. Desde Wilmington, Delaware, Joe Biden realizó su primer discurso en tono presidencial, en el que afirmó que “ahora, después de una larga noche de conteos, está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia”.

Sin embargo, el candidato fue cauto con las palabras que eligió. “No estoy aquí para declarar que hemos ganado, sino que estoy aquí para informar que cuando finalice el recuento, creemos que seremos los ganadores”, precisó en una conferencia de prensa acompañado por su compañera de fórmula, Kamala Harris.

Todas las proyecciones apuntan a que Biden triunfaría, pero la diferencia entre ellas es amplia. Al cierre de esta edición, el demócrata llevaría 264 votos y Trump 214, según The Economist ,pero The New York Times les otorga 253 y 214, respectivamente. CNN coincide con este último sobre Biden, pero le da un voto menos a su contrincante. The Associated Press prevé 248 votos para el demócrata y 214 para el republicano.

Totalmente opuesta fue la actitud que mostró Donald Trump durante la jornada, quien durante la madrugada se autoproclamó ganador y señaló que “ya han ganado las elecciones”.

Junto con ello, anunció que recurriría a la Corte Suprema debido a un supuesto “fraude al pueblo estadounidense”, algo que marcó la tónica de su equipo durante toda la jornada.

Contra el voto por correo

La primera declaración del día que realizó Trump fue a través de Twitter y contra el voto por correo. “Anoche estaba liderando, a veces sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban votos sorpresa. MUY EXTRAÑO, ¡y los ‘encuestadores’ lo entendieron completa e históricamente mal!”, reclamó.

A medida que se dieron vuelta los resultados de Michigan, que finalmente habría entregado 16 votos a Biden, el mandatario twitteó: “¿Cómo es que cada vez que cuentan los votos por correo son tan devastadores en su porcentaje y poder de destrucción?”.

Pero, más tarde, aparecieron las acciones legales. La campaña de Trump presentó una demanda en Michigan para que el estado detuviera el conteo de sufragios “hasta que reciba un acceso significativo” para observar la apertura de los votos y el proceso de conteo.

Wisconsin también estuvo en la mira de Trump, y su comando afirmó que solicitaría un recuento de votos en el estado debido a “irregularidades”. Con el 99% de los sufragios escrutados, sus diez delegados se habrían sumado a la cuenta de Biden.

Y, hacia el final de la jornada, fue el turno de Pensilvania. La campaña del republicano declaró haber ganado el estado, pero también buscó detener temporalmente el conteo de votos y dijo que demandaría a Pensilvania ante la Corte Suprema por un caso pendiente, ya que extendieron un día el plazo para recibir votos por correo.

Con el 86% de los votos escrutados, el estado daría sus 20 sufragios a Trump, pero las autoridades locales advirtieron que pese a que estaban trabajando “las 24 horas del día”, los resultados podrían demorarse, incluso hasta el viernes.

Nevada también anunció que se demoraría hasta hoy a las 9 de la mañana hora local, o sea a las 2 de la tarde de Chile, en tener los cómputos finales. Con el 75% de los votos contados, este último entregaría sus seis sufragios a Biden.

Vía legal

Que en el primer día luego de las votaciones Trump ya esté amenazando con ir a la Corte Suprema, indica que se podría tomar en serio su amenaza de no reconocer la elección si los números no lo declaran ganador.

Si esto ocurriera, no sería la primera vez que un proceso de elecciones presidenciales termina en el máximo tribunal del país, ya que hace 20 años la contienda entre George W. Bush y Al Gore llegó a la instancia debido al estrecho margen de Florida. Luego de 36 días de discusión y análisis, la Corte dictaminó que el ganador de las elecciones era el republicano.

Este año el panorama es diferente, ya que los requisitos de identificación para el voto por correo y la legalidad de las modificaciones realizadas por la pandemia también pueden ser motivo de reclamo, y ya lo están siendo.