Cámara de Representantes de EEUU sube la apuesta de estímulo y se alinea con Trump

Cuando falta menos de un mes para que Donald Trump deje la Casa Blanca y Joe Biden llegue en su reemplazo, los reclamos del mandatario comienzan a ganar terreno entre los demócratas, que abogan por mayor ayuda para las familias afectadas por la pandemia.

La idea del Presidente de aumentar de US$ 600 a US$ 2.000 los estímulos directos que serán entregados a los estadounidenses fue rápidamente respaldada por el partido que lidera Nancy Pelosi, y sin ir más lejos, la iniciativa fue presentada y aprobada ayer en la Cámara de Representantes.

"La Cámara y el Presidente están de acuerdo: debemos entregar cheques de $ 2.000 a las familias estadounidenses que luchan en esta temporada de fiestas", planteó en su cuenta de Twitter Pelosi, haciendo un llamado al Senado a que dé el visto bueno a un mayor apoyo directo.

The House and the President are in agreement: we must deliver $2,000 checks to American families struggling this Holiday Season.



The House just passed the #CASHAct — it’s time for the Senate to do the same.