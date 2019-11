Capital Economics aplica recorte del PIB para el cuatro trimestre por impacto de protestas en Chile

Economía

En un balance sobre las manifestaciones, la consultora estima que el país se contraerá entre 0,3% y 0,5% en el período octubre-diciembre. Espera, además, más recortes de tasas.

"Hay una alta probabilidad de que las protestas causen una contracción del PIB en el cuatro trimestre". Así inicia Capital Economics su balance de las manifestaciones que se han desatado en Chile, durante las últimas tres semanas.

"Es muy difícil hacer pronósticos en este entorno, pero esperamos una contracción trimestral de 0,3%-0,5% en el cuarto trimestre, lo que sería consistente con un crecimiento de alrededor de 1,0% interanual" para el período, escribe la firma.

De cumplirse esta nueva previsión, el país no crecerá 3,5% como se había estimado previamente.

La consultora británica destaca que la actividad económica en octubre fue muy débil, considerando "las interrupciones llevadas a cabo en la capital (que golpeó al comercio minorista), y cinco días de huelgas en los puertos (que impidieron el envío de exportaciones)", y que llevaron las cifras a un mínimo de tres años.

En caso de que la convulsión social empiece a ceder en el mes en curso, la situación podría empezar a mejorar con mayores exportaciones de cobre en noviembre y diciembre, y una reactivación de las compras en el retail. "Probablemente algunos consumidores han pospuestos sus compras, pero no las han cancelado permanentemente", detalla.

De ser así, Capital espera un mejores desempeño económico el año que viene. "Si bien esperamos que el crecimiento se fortalezca para el próximo año, el débil punto de partida del cuarto trimestre nos ha llevado a revisar nuestro pronóstico de crecimiento para 2020 de 3,5% a 2,5%", apunta la firma.

Aun así, la visión a mediano plazo de Capital Economics sobre la economía chilena no ha cambiado. "No parece probable que las protestas tengan un impacto duradero en la inversión. Una gran cantidad de inversión se relaciona con la minería y no debería verse afectada por las protestas en la capital. Las sólidas finanzas públicas de Chile también significan que el gasto futuro para apaciguar a los manifestantes no es preocupante. Así que todavía nos sentimos cómodos con nuestro pronóstico del PIB para 2021 de 3,5%", asevera.

Recorte de tasas

La desaceleración del crecimiento fortalece la apuesta de que se realicen nuevos recortes en las tasas de interés.

"Actualmente pronosticamos dos recortes de 25 puntos base en las próximas dos reuniones del banco central, pero un crecimiento lento aumenta la probabilidad de un recorte de 50 puntos en diciembre", escribe la consultora.