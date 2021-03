Comienza la era Fraser: Exvicepresidenta del Banco de Chile asumió la dirección de Citi con la tarea de revivir los mejores años de la entidad

Economía

La nueva CEO del tercer banco más grande de EEUU deberá generar cambios para volver a competir por el primer lugar.

Tras 16 años en la institución, Jane Fraser asumió este lunes la dirección de Citigroup, el tercer banco más importante de EEUU, luego del retiro de Michael Corbat, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa el máximo cargo de uno de los bancos top de Wall Street.

Según Catalyst, solo 31 mujeres están en el directorio de las compañías que componen el S&P 500. Por lo mismo, la escocesa de 54 años, que anteriormente se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de la unidad de banca de consumo, buscará generar instancias para impulsar la igualdad de género en la industria.

Asimismo, durante su carrera, Fraser ocupó cargos importantes en distintas instituciones financieras como en el Banco de Chile (entidad en la cual Citi invierte en una alianza con Luksic), donde se desempeñó como vicepresidenta entre 2015 y 2018, y además forjó lazos con Andrónico Luksic, quien la describió como “una mujer pionera, tenaz y con gran visión de futuro”..

Ya en su nuevo cargo, la CEO de Citi planea relucir el potencial de la firma que ha luchado varios años para convencer a los inversionistas y reguladores. Mientras sus rivales Goldman Sachs y Morgan Stanley marcan nuevos máximos en la bolsa, Citigroup es la mitad de lo que fue en 2006.

Fraser ya ha comenzado su proceso de "actualización" para simplificar al banco por dentro y por fuera, y así facilitar su gestión y mejora. Si bien sus antecesores también tomaron este camino, la nueva directora de la compañía cree que hay más por hacer.

"No busco lo que está mal, estoy buscando qué va a ser Citi y qué está funcionando", aseguró Fraser a Wall Street Journal.

Cita con los reguladores

En febrero de este año, Citigroup perdió oficialmente US$ 500 millones por una transferencia mal realizada en agosto a Revlon Inc., luego de que el juez de distrito de Estados Unidos en Nueva York, Jesse Furman, dictaminara que no tienen que devolver el dinero.

Este se convirtió en uno de los peores errores bancarios registrados en su historia y que traería graves consecuencias en su economía financiera, pues dos meses después del incidente, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos multó por US$ 400 millones a Citi por "deficiencias significativas" en su control de gestión de riesgo interno.

Específicamente, el banco no habría solucionado problemas referentes a la planificación de capital y la información regulatoria sobre sus clientes.

Como respuesta, la compañía señaló en un comunicado que tendrían en marcha "importantes proyectos" para fortalecer sus "controles, infraestructura y gobierno", con una inversión anual de US$ 1.000 millones.

Sin embargo, las dificultades de crear de cero un sistema unificador de identificación de clientes, sumado a las presiones de los inversionistas, provocó que Corbat acelerara su retiro y dejara en manos de Fraser el plan de recuperación.

"Mientras le paso las riendas a Jane, puedo decir con confianza que esta institución de 208 años tiene sus mejores días por delante. No puedo esperar a ver cómo Citi ayuda a dar forma a este nuevo mundo", aseguró Corbat en un memorando al personal.

En este sentido, solucionar la ausencia del mecanismo es la prioridad de Fraser para tranquilizar a los reguladores y profundizar sus relaciones con los clientes. Este trabajo pendiente según ella, es una “transformación” y oportunidad para que el banco realice cambios vencidos y de importancia competitiva. Por lo mismo, mantendrá reuniones con nuevos empleados, así como llamados a ex colegas y clientes para agradecerles su apoyo.

“Necesitamos pasar de la remediación a la transformación fundamental de nuestro entorno de control y riesgo, y debemos asegurarnos de que tenemos una cultura que exige excelencia en estas áreas porque, en última instancia, nos hará más competitivos y mejorará nuestra capacidad para servir a nuestros clientes”, aseguró en un correo enviado a los trabajadores antes de asumir el cargo.

Recuperación financiera

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, Citigroup sufrió importantes pérdidas en sus ganancias, a diferencia de otros bancos como JPMorgan y Wells Fargo que incrementaron sus utilidades por el fortalecimiento de la banca de inversión.

En el cuarto trimestre del 2020, Citi informó una reducción de 7% en sus utilidades, hasta los US$ 4.632 millones, mientras que sus ingresos cayeron un 10%, hasta US$ 16.499 millones. Lo anterior impulsado principalmente por un aumento en los gastos y una tasa impositiva efectiva más alta.

Por años, Citigroup se ha posicionado como un banco corporativo global, con operaciones en más de 90 países. Sin embargo, la institución financiera cuenta con menos de 700 sucursales, distribuidas en pocas ciudades de Estados Unidos, y a pesar de ser líder en la obtención de deuda para empresas, sus cotizaciones en Wall Street se quedan atrás por bajo rendimiento.

Esta combinación se contrasta con la situación de otros bancos, que han equilibrado sus negocios de Wall Street y Main Street, con miles de sucursales en varias ciudades del país. Es por esto, que varios analistas han argumentado que Citi debe reestructurarse, sea eliminando todas sus operaciones de consumo internacional o comprando un banco estadounidense.

"Hay pocas dudas de que el experimento de dos décadas que es Citigroup ha fracasado en todos los aspectos", aseguró Mike Mayo, un analista bancario de larga data y crítico de Citigroup, a Wall Street Journal.

Si bien Fraser no ha comunicado oficialmente las medidas a tomar para simplificar el negocio, algunas personas involucradas con Citigroup comentaron de forma anónima a Bloomberg que el banco está analizando la posibilidad de reducir sus operaciones de consumo en la región Asia-Pacífico, incluidos países como Corea del Sur, Tailandia, Filipinas y Australia.

Incluso, se estaría revisando la situación en México al ser la red de sucursales más grande de Citigroup, pues en el país vecino, la compañía que opera como Citibanamex, se destaca como el segundo banco más grande del territorio con más de 1.400 sucursales.

"Estamos analizando al detalle nuestro posicionamiento estratégico, evaluando qué empresas pueden alcanzar posiciones de mercado líderes en un mundo mucho más digitalizado. Creo que se generaría valor al simplificar la empresa", aseguró Fraser en una conferencia con analistas en enero.